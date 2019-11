ElPozo Murcia, a la Final a Cuatro de la Champions League

ElPozo Murcia ha logrado el pase a la Final a Cuatro de la Champions League tras cosechar un empate con el Pésaro (3-3) en un duelo muy complicado e igualado en cuanto a las ocasiones y donde siempre fue por detrás en el luminoso y llegó a ir perdiendo por 3-1 para, en unos últimos instantes heroicos, logró igualar el partido para plantarse en la final de la máxima competición europea. El premio ha llegado.



El primer tiempo fue muy vivo, un duelo con un ritmo alto y cargado de intensidad que contó con numerosas ocasiones de gol y que terminó de forma favorable para el Pésaro al anotar Salas el único gol que se vio en los primeros veinte minutos. El tanto fue fruto de una serie de catastróficas desdichas, como el título de aquella película protagonizada por Jim Carrey, en una jugada en la que Matteus, siendo último, resbaló dejando un balón suelto que aprovechó el jugador de la escuadra italiana para batir a un Espíndola que llegó tarde en su intento de recuperar el esférico.



No bajó los brazos el conjunto murciano con el tanto encajado pues, con lo que había en juego, era obligación dejarse todo sobre la pista. Aún así, y aunque hubo intención y oportunidades de todos los colores, los pupilos de Giustozzi fueron incapaces de superar la defensa del conjunto italiano y se marcharon a vestuarios con el marcador en su contra.



El segundo acto arrancó con la misma intensidad instaurada con anterioridad y ambas escuadras se entregaron a las tareas ofensivas. ElPozo, que hizo de su capacidad de sacrifico su principal fuerza, no paró de inquietar al meta contrario pero no veía la forma de batirlo. El Pésaro, por su parte, también se animó y puso a Espindola contra las cuerdas aunque su falta de puntería le privó de aumentar la ventaja. Así, el partido se convirtió en un corre calles donde no existía la pausa ni la elaboración de jugadas y todo confluía en unas transiciones rápidas de defensa a ataque para finalizar con disparos que no llegaban a encontrar el premio del gol.



Entonces, marcó el segundo Sala para el Pesaro y el partido dio un vuelco. Ya sin red de seguridad, ElPozo se volcó sobre la meta contraria y redujo distancias en la jugada siguiente con un tanto de Paradynski. Una vez vieron puerta los pupilos de Giustozzi, buscaron hacer más sangre pero se encontraron con el tercer tanto de la escuadra italiana, obra de Honorio, que puso la clasificación muy complicada. Pero ElPozo no entiende de rendición y, cuando la soga más apretaba, emergió. Saltó a la pista Andresito como portero jugador y,con el cinco para cuatro, Pol Pacheco hizo el segundo dejando la clasificación a tan solo un gol. El Pésaro reculó y se hizo fuerte en defensa, también avisó en ataque, pero no encontró la fórmula de hacer daño. El conjunto de la capital del Segura, que tenía ante sí un premio que llevaba años buscando, fue con todo y Álex hizo el gol del empate al aprovechar un fallo defensivo y puso en el marcador un 3-3 que sirve para que ElPozo, encuadrado en el grupo de la muerte, logre una clasificación histórica.