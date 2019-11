Elige tu directo: Real Murcia-Granada B o Villarrubia-FC Cartagena

La inspiración del Real Murcia en la Copa Federación no llega en la Liga. Después de 13 jornadas disputadas, los granas están tan cerca de los puestos de descenso que cada semana se juegan el dormir en esa zona peligrosa a la que nadie quiere mirar. Hoy, la posibilidad de caer abajo si no se gana, es más real que nunca, y es que los murcianistas se enfrentan a un Granada B que aparece en el puesto 17. Cinco encuentros ligueros llevan sin ganar los murciansitas, que intentan maquillar la ausencia de buenos resultados en la competición liguera con su avance en Copa Federación, aunque lo que marcará su temporada en el mes de junio no será un torneo que apenas interesa entre los clubes de Segunda B. Lo que marcará el curso será la trayectoria en el Grupo IV, y de momento el Real Murcia está suspendiendo.

El Fútbol Club Cartagena visita este domingo al Villarrubia en un encuentro en el que los albinegros buscarán volver a la senda de la victoria después de empatar a dos en casa frente al Talavera. Enfrente estará un equipo que aún no ha ganado en casa –único del grupo que aún no lo ha hecho-, pero que no ha dejado escapar con todo el botín posible a importantes equipos del grupo llamados a estar en la zona alta de la tabla e incluso a luchar por el liderato, como son el Recreativo de Huelva, el Córdoba o el UCAM Murcia. Tampoco logró ganar allí el último rival del Cartagena.

