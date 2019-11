El Valdepeñas acaba con el 'efecto Duda'

El Valdepeñas ha acabado con el 'efecto Duda'. El conjunto manchego se ha impuesto al Jimbee Cartagena en un partido en el que siempre dominaron en el marcador. Esta derrota es la primera desde que el hispano brasileño se hizo cargo del banquillo cartagenerista. Un doblete de Chino y los tantos de Ibarra y Dani Santos otorgan la victoria al Viña Albali Valdepeñas que se mantiene en la quinta plaza. Con esta derrota, el Jimbee Cartagena frena su racha positiva de resultados y sale de los puestos de la Copa de España.

Inicio de partido frenético en el Virgen de la Cabeza, en el que en el primer minuto el Jimbee Cartagena dispuso de la primera ocasión para adelantarse en el marcador. El colegiado decretó penalti por mano de Nano y Franklin fue el encargado de lanzarlo. El guardamenta local, Edu, estiró la mano y evitó el primer tanto de los visitantes. A pesar del penalti errado, el Jimbee Cartagena mantuvo la energía y tuvo mayor proximidad a la portería rival.

En el ecuador del primer tiempo, Attos envió un balón a la madera en otra gran ocasión para los de Duda. Sin embargo, instantes después, Dani Santos abrió el marcador con un gol tras una buena jugada de Chino por la banda. Un minuto más tarde, otra vez Chino apareció para ampliar distancias en el luminoso con un tanto de falta.

En el segundo tiempo, el Jimbee Cartagena no bajó los brazos e intentó generar peligro en el área rival. Fernández probó suerte con un disparo que Edu tuvo que evitar con una gran parada. A los cuatro minutos, Mellado acortaró distancias en el marcador con el primer gol para los cartageneros. Los locales supieron sufrir las acometidas del equipo de Duda. Edu salvó el tanto del empate en una doble intervención a tiro de Franklin.

A siete del final, Ibarra marcó el tercer tanto para los locales. Duda tuvo que arriesgar e introdujo portero-jugador en el campo para intentar rascar un punto en el Virgen de la Cabeza. Esto propició el cuarto y definitivo tanto del Viña Albali Valdepeñas con la autoría de Chino. Con esta victoria, los locales se afianzan en la quinta posición de la tabla mientras que los cartageneros salen de las ocho primeras posiciones y truncan la racha de resultados positivos.