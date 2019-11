En hierba sintética, una de cal y otra de arena

Los manchegos no saben lo que es ganar en casa.

El Fútbol Club Cartagena visita este fin de semana el estadio del Villarrubia, conjunto que se encuentra actualmente en el puesto de play out con 12 puntos e igualado con su inmediato perseguidor en el descenso, el Recreativo Granada. El equipo ciudadrealeño es el único del grupo IV de Segunda División B que aún no ha logrado llevarse una victoria en su feudo. Sin embargo, allí se han dejado puntos equipos llamados a estar en la zona alta de la clasificación -e incluso peleando por el liderato- como el Córdoba, el Recreativo de Huelva o el UCAM Murcia. Tampoco logró ganar allí el Talavera, último rival de los albinegros.

Sin embargo, la peculiaridad del Villarrubia no reside solo en los resultados cosechados hasta el momento. El estadio donde disputa sus partidos como local, El Nuevo Campo, es el único de todo el grupo cuya superficie es de césped artificial. Por lo tanto, el Cartagena tendrá que adaptarse a las condiciones del terreno de juego, que siempre dificultan el desarrollo de los encuentros. Además, las dimensiones del mismo son más reducidas que las del resto de campos, por lo que no será fácil desplegar el juego al que acostumbran los hombres de Gustavo Munúa. De hecho, el técnico aseguraba en rueda de prensa que durante la semana ha estado ensayando alternativas a lo habitual para que sus jugadores puedan adaptarse lo más fácil posible a las condiciones del partido.

Además, hay que tener en cuenta que los recuerdos más recientes del Cartagena sobre hierba sintética no son del todo buenos. Sin ir más lejos, la temporada pasada disputó su último encuentro en estas condiciones. Fue en abril de este mismo año cuando el Ibiza recibió en Can Misses a un Cartagena que llegaba igualado a puntos con el Melilla en lo más alto de la tabla. Pero lejos de salir de allí como líder en solitario, los de Gustavo Munúa cayeron derrotados por un gol a cero en el que probablemente fue uno de los peores partidos de toda la temporada para los albinegros. De hecho, el Cartagena salió como tercer clasificado al empatar el Melilla y lograr ganar un Recreativo de Huelva que adelantaba a los albinegros y que, a la postre, terminaría líder del grupo. En el encuentro, el Cartagena no tuvo oportunidades de hacer gol y ni siquiera se acercó con peligro al área del conjunto isleño. Los locales se llevaron los tres puntos gracias a un cabezazo de Núñez que batió a Joao Costa tras el saque de una falta.

Bastante mejor le fue al conjunto albinegro dos campañas antes. En la temporada 2016-2017 el Cartagena, entrenado por Alberto Monteagudo, visitó la cancha del Mancha Real cuando se disputaba el liderato con el Lorca Club De Fútbol. En la jornada 22 logró vencer al conjunto jienense por cero goles a dos. Tres puntos para seguir liderando la clasificación en una liga que terminó en cuarta posición después de un tramo final de temporada bastante estrepitoso de los albinegros y que a punto estuvo de dejarlos sin play-off. Además, fue aquella una victoria con sabor cartagenero, porque los goles los hicieron Sergio Jiménez –cuando el partido no había hecho más que empezar- y Arturo –en la recta final para sentenciar-.

Mismo resultado sacó el Cartagena dos años antes frente al Arroyo. Muy distinta era la situación por aquel entonces en una temporada en la que el cabezazo de Carlos Martínez terminó salvando del descenso y de la más que posible desaparición al Cartagena. En la jornada 13 el Cartagena jugó sobre el césped artificial del Estadio Municipal Arroyo de la Luz, donde también venció por cero a dos con goles de Gato y Pallarés en la segunda mitad. En la jornada anterior, el Cartagena dirigido por Simón Ruiz no logró pasar del empate a cero ante el Lucena en tierras andaluzas. Solo dos jornadas antes empató –también en césped artificial- ante El Palo en el Estadio San Ignacio con un gol del conjunto malagueño en propia puerta.

Más atrás queda la fatídica eliminatoria de play off en 2006 ante el Vecindario en la que el Cartagena quedó eliminado después de perder por la mínima en casa en el partido de vuelta. En el encuentro de ida en el Municipal de Vecindario, el Cartagena empató a dos con goles de Molist y Sabino en la segunda parte para marchase con ventaja al partido en el Cartagonova, donde no logró clasificarse.



Los abonados albinegros no pagarán en la Copa del Rey

El FC Cartagena anunció ayer con vistas a los derbis que disputará el próximo mes de diciembre en el Cartagonova contra el UCAM y el Yeclano, fijar un precio único de 10 euros para los aficionados visitantes. Del mismo modo, el FC Cartagena ha considerado sacar un bono especial para los tres partidos en los que el conjunto blanquinegro cerrará el año 2019. En Liga se enfrentará a UCAM (14 de diciembre) y Yeclano (21 de diciembre) y al Leioa en la Copa del Rey. Ambos partidos ligueros se disputarán en horario de sábado por la tarde; mientras que el de Copa se disputará el martes, 17 de diciembre. Los abonados tendrán acceso gratuito a los partidos. El bono para los tres partidos costará 20 euros en Fondos y Lateral Bajo; 25 euros en Lateral Alto y Tribuna Baja; y de 30 euros en Tribuna.