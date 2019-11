ElPozo Murcia, en busca del billete para la Final Four

El Pozo Murcia afrontará este domingo una final antes de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de fútbol sala y cerrará su participación en la ronda élite de la gran competición europea de clubes midiéndose al C5 Pesaro italiano.



Al equipo murciano sabe que para estar en la pelea definitiva por el cetro continental le vale el empate e incluso la derrota por la mínima siempre que el Kairat Almaty kazajo no gane por más de cinco goles al ya eliminado Sport Lisboa Benfica portugués.



Después de dos jornadas en el grupo C ElPozo es el único equipo ha hecho pleno de seis puntos pues venció al Kairat por 1-4 el jueves y al Benfica por 4-2 el viernes.



En los otros dos encuentros celebrados hasta ahora en este grupo el Pesaro venció al Lisboa por 1-5 y el Kairat al Pesaro por 5-3, lo que propicia que los portugueses ya estén eliminados y que kazajos e italianos figuren con tres puntos, pero ambos con peor diferencia de goles que los murcianos.





Fede: "Si hacemos cábalas nos equivocaremos"

Así pues, empatar este domingo en un choque quedaría el pase a los de Diego Giustozzi, que, en cualquier caso harían mal con especular en un deporte como el fútbol sala en el que pocas veces sale bien lo de salir a empatar un encuentro cuando este resultado no sirve a ambos contendientes.Uno de los jugadores de ElPozo, el portero Fede Pérez, quien disputó el choque ante el Benfica cuando hasta la fecha venía siendo el brasileño Carlos Espíndola el utilizado por Giustozzi, habla al respecto. "Si hacemos cábalas nos equivocamos y sería muy duro no llegar a la Final a Cuatro, por lo que", ha indicado el guardameta valenciano, quien, como sus compañeros, aguarda el tercer y último partido del equipo en Almaty.Tras la segunda victoria en tierras kazajas en el vestuario están "muy contentos por haber dado ya dos pasos", pero el trabajo no está ni mucho menos hecho". "Queda el último paso, que es el más difícil, y tenemos un día para recuperar piernas y para recuperar a jugadores y luego pensar en ese encuentro del domingo", ha comentado Fede, quien ha superado un proceso vírico en los últimos días.. Estoy muy contento por participar frente al Benfica y cuando tenga oportunidades debo aprovecharlas. He hecho mi trabajo y también el equipo", ha reconocido.