Adrián: "Si miras a lo lejos te asustas, pero yo solo pienso en el Granada B"

­El Real Murcia no está haciendo los deberes en noviembre. Pese al avance en Copa Federación, en Liga, los granas acumulan cinco jornadas sin ganar -dos derrotas y tres empates-. Ahora tendrán los murcianistas dos semanas en las que se enfrentan a rivales de la zona baja de la tabla. El Granada B será el primero en poner a prueba a los de Adrián Hernández, y lo hará mañana en Nueva Condomina. Necesitan ganar los murcianos, sobre todo para no hundirse más en la tabla con vistas a un mes de diciembre en el que tendrán que recibir al Cartagena y al Yeclano, además de visitar al Badajoz y afrontar tanto la final de la Copa Federación como la primera ronda de la Copa del Rey. «Si miras a lo lejos te asustas, pero yo solo pienso en el Granada B», decía Adrián Hernández en rueda de prensa.

Pese al cansancio acumulado por la Copa Federación, el técnico del Real Murcia indicaba que «quitando alguna baja segura, pondremos un once competitivo, que salga con la ilusión de conseguir tres puntos en casa, que ya hacen falta».

Las victorias que no acaban de llegar en Liga, sí se están viendo en Copa Federación. Al ser preguntado por el momento del equipo llegado el mes de noviembre, Adrián Hernández dijo que «me imaginaba que el equipo iba a ser competitivo. Tenemos estabilidad en el juego. Hemos mejorado en defensa como bloque, antes éramos más permeables; pero por el contrario hemos perdido alegría en ataque. Hasta el partido del Don Benito, el equipo generaba muchísimas ocasiones. Hay que buscar el equilibrio», decía. Pese a ello, considera el técnico murciano que «tenemos las cosas más claras y estamos entrando en la dinámica que queremos».

Volviendo a las carencias en ataque, el técnico murciano indicaba que «nos faltan muchas cosas». «Hay que asumir más responsabilidades, forzar unos contra unos, transitar rápido, buscar el área... Al final, como siempre digo, todo es confianza», continuaba, explicando además que «hay recursos en la plantilla» para lograrlo. «Tenemos que explotarlos y que se ejecuten de la manera adecuada. No tenemos un jugador diferencial, pero nuestra plantilla es de nivel medio alto en la categoría. Está todo en la confianza». «Nos cuesta mucho definir, parece que si no es Víctor Curto o Chumbi, no disparamos. Tenemos que ganar ese punto de confianza».

Destacaba además Adrián Hernández que gracias a los partidos de Copa Federación «le estamos ganando tiempo al reloj. También nos permite mantener enchufados a 23 futbolistas en vez de a dieciséis, e ir probando a jugadores del filial».

«Hemos demostrado que en el equipo no hay tanta diferencia entre unos jugadores y otros. Somos competitivos globalmente. Hay jugadores como Antonio López, que se ha ganado la titularidad de forma muy clara, pero el resto tienen un nivel muy alto de formación».

Dentro de los nombres propios, el técnico del Real Murcia se refería a Marcos Legaz. «Marcos lo tiene todo, solo tiene que querer o poder desarrollar lo que tiene. Hay veces que me pregunto cómo no es profesional. Le falta en su cabeza el punto de voy a competir».

El rival mañana del Real Murcia será el Granada B. El filial rojiblanco no lleva una buena dinámica. En puestos de descenso, con 12 puntos, solo han ganado tres partidos, los mismos que los granas. Sobre los granadinos Adrián Hernández decía que «es un equipo que te obliga mucho», destacando su «alegría y vigorosidad en ataque». «En contra está su bisoñez. Los puntos que no han sacado es más por errores de ellos. En eso se parecen mucho a nosotros». «Están jugando mejor fuera de casa que en casa», indicaba el preparador murciano.



Álvaro Rodríguez no llega a tiempo y Josema es duda

El técnico del Real Murcia no podrá contar por segunda semana consecutiva con el lateral Álvaro Rodríguez. El defensa murcianista sufrió una pequeña rotura muscular en el partido frente al Marbella y ya se perdió el duelo del pasado fin de semana frente al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. Aunque esta semana se ha incorporado al grupo, Adrián Hernández decía en la rueda de prensa de ayer que no va a llegar a tiempo para poder jugar contra el Granada B. «Está entrenando pero es desaconsejable», explicaba el preparador murciano.

Sin un recambio, Dorrio podría ocupar su puesto al igual que en el Nuevo Colombino. La otra baja es Víctor Curto, quien lleva ya cuatro semanas fuera por lesión. Adrián Hernández, que está a la espera de ver cómo se recuperar los jugadores que disputaron la Copa Federación, también tiene las dudas de Josema y Andy. Respecto a los futbolistas del filial que entrarán en la convocatoria, el técnico dijo que un puesto será para Meseguer y el otro se lo jugarán Álex Melgar, Pedrosa y Berto. a. m.