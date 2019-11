Caballero, Forniés y Cordero, de vuelta

La vuelta de Caballero permite a Munúa volver a jugar con un 'nueve' en punta ?Fucile se pierde el encuentro en Villarrubia por sanción.

El Fútbol Club Cartagena viaja este domingo (17.00 horas, footters) al estadio del Villarrubia en la que será la decimocuarta jornada de liga. Para el encuentro, Gustavo Munúa recupera a tres jugadores importantes en su esquema de juego. Tanto Cordero como Forniés y Caballero estarán disponibles para el encuentro.

El sevillano Cordero cayó lesionado en el choque ante el Recreativo Granada en la ciudad deportiva del conjunto nazarí y se perdió el amistoso ante el Fútbol Club Barcelona y la última jornada ante el Talavera. El mismo tiempo ha estado fuera David Forniés, que sufría una elongación en el bíceps femoral derecho que le hizo perderse los mismos encuentros que Cordero. «La vuelta de Forniés es una muy buena noticia para nosotros porque recuperamos esa pierna izquierda que tanto nos hacía falta, además de que estaba rindiendo muy bien en este primer tramo de campeonato», asegura Munúa.

Unos días más ha estado apartado el delantero Pablo Caballero. El '9' argentino se retiró lesionado en el amistoso de hace dos semanas ante el Brentford sub-23 y no puedo estar tampoco ante el filial rojiblanco. No tendrá Munúa, por lo tanto, que alinear en el once a un extremo en la posición de 'nueve' como sí se vio obligado a hacer en el último partido en el Cartagonova.

Quien no estará en la convocatoria será el uruguayo Jorge Fucile, que vio ante el Talavera la quinta cartulina amarilla y cumplirá ciclo de sanción. Por lo tanto, Munúa tendrá que volver a hacer frente a las ausencias en esa posición y se verá obligado a readaptar a un central en el lateral derecho, donde Álex Martín podría volver a actuar.

Será el uruguayo una baja más a todas las que acumula el equipo, Todavía estarán en la enfermería durante alguna semana más Carrasquilla y Jovanovic, lesionados ante el Recreativo Granada, y Elady Zorrilla, que se retiró del terreno de juego en el encuentro solidario frente al Barça. Caso aparte es el de un Markel Etxeberría que fue operado con éxito a principios de esta semana de la rotura que sufrió en el ligamento anterior de la rodilla izquierda.

Este domingo el Cartagena buscará volver a la senda de la victoria en un campo de césped artificial. Es precisamente esta una de las mayores preocupaciones que vienen arratrando el club desde hace unos años. Y es que más que conocida es la intención de la 'B&B' de contar con una ciudad deportiva para -entre otras muchas cosas- asegurar a los futolistas un lugar de entrenamiento y evitar los continuos cambios de superficie en los entrenamientos de los albinegros.

Es por eso este uno de los posibles motivos que podrían dar explicación a las múltiples lesiones que está sufriendo el equipo y que están suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para el cuerpo técnico: «Estamos teniendo diferentes tipos de lesiones. Es verdad que uno de los motivos por los que se están produciendo puede ser este. Sin embargo, seguimos valorando lo que nos está llevando a estas situaciones y vamos a ponerle solución cuanto antes», afirmaba el uruguayo ayer en la habitual rueda de prensa semanal, que se adelantó un día según las normas del club.