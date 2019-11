Ana Carrasco: "El objetivo es ganar el próximo Mundial"

La piloto española Ana Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997) continuará una temporada más con Kawasaki en el equipo Provec en la categoría Supersport 300, en un año en el que, según aseguró en una entrevista con EFE, el «objetivo» claro es el de «ganar el Mundial» para revalidar el título que logró en 2018 y posteriormente subir de categoría. La murciana finalizó en tercera posición en la pasada edición en la que le penalizaron sus dos caídas en las dos primeras carreras, pero a pesar de esto lo valora como «un año positivo» en el que, destacó, ha «mejorado mucho en el cuerpo a cuerpo».

«El objetivo es ganar el Mundial; no hay otro. Creo que tenemos una buena base. He decidido esperar otro año más a cambiar de categoría porque creo que puedo conseguir otro título aquí y el objetivo es ese. Estamos trabajando ya, empezando la temporada súperpronto para intentar conseguir el objetivo sí o sí», declaraba en la entrevista a la agencia EFE y añadió que lo que más ha aprendido es el «paso adelante que he dado a nivel personal con el nuevo equipo, creo que la experiencia que tienen me ha hecho mejorar. También con el trabajo en pretemporada a nivel de técnica de pilotaje, he mejorado mucho el cuerpo a cuerpo y soy más rápida; he mejorado el tiempo prácticamente en todos los circuitos».

Sobre el posible cambio de categoría, el año 2021 podría ser un punto de inflexión para la ceheginera. «De momento, de cara a 2021 no me he planteado a dónde quiero ir. Creo que lo importante es estar concentrada en lo que tengo que hacer ahora, tenemos todo el 2020 por delante y es el objetivo principal. Si tenemos un buen 2020 seguramente las opciones para 2021 serán mucho más fáciles y abiertas, entonces mi objetivo es intentar ganar el título y una vez que lo ganemos tomar un camino diferente, cambiar de categoría? Al final dar un salto», dijo la piloto murciana.