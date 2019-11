El UCAM pierde al centrocampista Kevin Presa para los próximos dos meses

El gallego Kevin Presa Duarte ha vuelto a entrar en la enfermería del UCAM Murcia CF. El centrocampista de Pontevedra, según el parte médico que emitió ayer el club, sufre una rotura en el aductor medio de su pierna derecha y se estima que estará ausencia entre seis y ocho semanas.

No es la primera vez que se enceuntra entre algodones el exjugador del Pontevedra. Actuó como titular en las dos primeras jornadas, frente al Sanluqueño y el Linense, pero después se lesionó, aunque el club nunca llegó a informar oficialmente de los problemas que tuvo. Las semanas se fueron consumiendo hasta que reapareció en la derrota frente al Sevilla Atlético (3-0), a finales de octubre. pero Kevin Presa desapareció otra vez de los planes del técnico, Miguel Rivera, y no jugó ante el Cádiz B y el Algeciras. El pasado viernes, justo antes de recibir al Córdoba, el futbolista se volvió a lesionar en el entrenamiento. No estuvo en el banquillo frente a los cordobeses y fue ayer cuando el club comunicó que ha dicho adiós al resto de partidos que se disputará en 2019 y que su regreso ya será en 2020.

Por otro lado, el defensa Adán Gurdiel hizo repaso de la actualidad del equipo ante los medios de comunicación después del empate ante el Córdoba el pasado domingo en La Condomina. «El equipo hizo un muy buen partido y tuvimos opciones de llevarnos los tres puntos. Solo nos faltó el gol. Tenemos que seguir por esta línea. Estamos trabajando bien y se ha notado la mejoría. El domingo me fui con la sensación de haber perdido dos puntos, al igual que contra el filial del Cádiz», comentó y señaló que «hay que ser realista en la situación en la que estamos. Estoy satisfecho por el trabajo, a pesar de los resultados. Esto es muy largo, pero por este camino vamos a conseguir escalar puestos en la clasificación».

El defensa ha disputado los tres últimos encuentros de Liga (Cádiz, Algeciras y Córdoba) como titular con Miguel Rivera a cargo del banquillo y asegura que se siente más «cómodo» que antes. «Cada vez me encuentro mejor. Al principio me costaba coger el ritmo de competición, pero en estos dos últimos partidos me he sentido más cómodo. Así que vuelvo a disfrutar jugando en el césped», declaró.

No obstante, el lateral se siguió mostrando autocrítico con el resultado conseguido frente al Córdoba y expresando que «tenemos muchas cosas que mejorar. En esta categoría dejar la portería a cero es clave para poder sumar los tres puntos. Cada semana hacemos hincapié en las jugadas a balón parado. Tendremos que estar más concentrados, sobre todo en defensa, para evitar encajar en estas acciones». El equipo universitario se enfrenta esta jornada, el domingo a las 17.00 horas, al San Fernando.