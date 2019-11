La cantera derriba Castalia

Álex Peque redondea la noche con el tercer gol en el tramo final.

El Real Murcia superó anoche al CD Castellón en la semifinal de la Copa Federación (0-2) y luchará por este título frente al Tudelano. El equipo grana venció en Castalia en una brillante prórroga que quedará para el recuerdo, ya que dos canteranos de la Factoría Grana fueron los que resolvieron la eliminatoria. Un disparo lejano de Silvente, tras tocar en el poste, un jugadón de Pedrosa para hacer el 0-2 nada más comenzar la segunda mitad de la media hora adicional, y otra magnífica definición de Peque después de otra acción individual del canterano, permitieron celebrar a los aficionados murcianistas un triunfo que permitirá luchar a la entidad por un título y por 90.000 euros si al final acaba levantando el trofeo. Aunque el Murcia se adjudicó ayer 30.000 euros a su bolsillo solo por superar la semifinal de un torneo que le ha permitido acceder a la Copa del Rey.

En la primera mitad fue el Castellón el que contó con más control del juego, aunque el Murcia, que esperó su momento, también tuvo acercamientos que podrían haber roto el marcador. El conjunto grana, con los jugadores del Imperial Bertomeu y Álex Melgar en el once inicial, buscó al delantero murciano como referencia en los primeros compases. Un pase de Andy Escudero, y un centro desde la izquierda que no encontró rematador, fueron los primeros signos de vida de los granas ante un Castellón que se sentía cómodo viendo como su rival le esperaba. No obstante, el Murcia parecía tener la situación controlada y el equipo local no conseguía crear oportunidades claras de gol pese a llevar la iniciativa. A los 24 minutos de juego volvió a avisar el equipo de Adrián Hernández con un remate de Marcos Legaz tras una gran acción dentro del área que acabó atrapando el portero. Cuatro minutos más tarde, Andy Escudero estuvo a punto de aprovechar un error de la zaga del Castellón, y su pase atrás buscando a Melgar acabó en saque de esquina. Poco después fue el jugador local Alcaina el que remató un centro sin crear demasiados problemas a Tanis y al filo del descanso fue Antonio López el que también evitó otro acercamiento peligroso del equipo de Castalia.

En la segunda mitad, los dos equipos salieron algo más activos que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Muestra de ello fueron un disparo de Juanra y otra oportunidad de Roig para equilibrar el intercambio de golpes. El equipo albinegro imprimió una velocidad más al juego, y cuando más sensación de peligro daba, llegó la respuesta del Murcia con un gol anulado a Marcos Legaz por fuera de juego tras cazar un balón suelto en el área después de una parada del guardameta Jesús. A la hora de juego, Adrián Hernández no veía la situación clara y decidió dar entrada a Silvente por Álex Melgar para avisar más tarde con un disparo de Kevin García.

Con la llegada de los cambios, fue Kevin el jugador visitante más activo en ataque, que junto a Albert, intentó inquietar en más de una ocasión al guardameta Jesús. El desgaste comenzó a acusar el desgaste, y finalmente se llegó al minuto noventa con el empate a cero. Al ser a eliminatoria única, el encuentro se tuvo que resolver en la prórroga, donde la Factoría Grana fue la que acabó desequilibrando la balanza. Y es que dos jugadores del Real Murcia Imperial, Andrés Silvente y Javi Pedrosa, fueron los que dieron el pase al Murcia a la final de la Copa Federación con sus goles. El primero de Silvente, en el minuto 105, con un disparo muy potente desde fuera del área para hacer el 0-1 tras tocar el balón en el poste. Y el segundo nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, con un jugadón de Pedrosa, en el que se marchó de dos rivales, para definir de forma exquisita (0-2). Pero de nuevo Pedrosa fue protagonista en el tramo final para firmar otra gran acción, repleto de confianza, para que Peque mandase a la escuadra el balón del definitivo 0-3.