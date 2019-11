El UCAM Murcia no logra ganar dos partidos seguidos desde el mes de marzo

Ganar dos partidos de forma consecutiva se ha convertido en una misión imposible para el UCAM Murcia. No solo no lo han logrado los universitarios esta campaña, sino que no lo hacen desde marzo del pasado curso, cuando vencía al Atlético Malagueño (0-3). La victoria ante el filial del Málaga se unía al triunfo de una semana antes en La Condomina contra el Almería B y al del 17 de febrero a domicilio frente al Jumilla (1-2).

Hace ya ocho meses de aquel triple triunfo, y el UCAM Murcia no ha vuelto a conseguir encadenar dos victorias consecutivas. El mal final del curso pasado se ha unido al comienzo irregular de la actual temporada. Con solo tres victorias en trece jornadas, los universitarios no logran esa regularidad que les permitiría relanzarse en la clasificación. Cuando hace quince días conseguían sumar tres puntos en Algeciras -primer éxito a domicilio del curso (1-2)-, en La Condomina se confiaba en repetir contra el Córdoba y dejar de una vez por todas la crisis que tiene a los azulones en la parte baja de la clasificación. Pero frente a los andaluces solo se pudo obtener un punto, volviéndose a escapar la oportunidad de los dos triunfos consecutivos.

En la jornada 9, el UCAM ganaba en La Condomina al Badajoz, sin embargo tampoco pudo acumular varias jornadas con victoria, ya que una semana después sufría una dura derrota en el campo del Sevilla Atlético (3-0). El único triunfo logrado por Rubén Albés en su etapa como universitario llegó el 21 de septiembre en la visita del Granada B a La Condomina (2-1). Una semana después solo se empataba en el campo del Villarrubia (0-0).

El próximo domingo, tras el empate a uno en casa contra el Córdoba, los de Miguel Rivera visitan el estadio del San Fernando. El equipo gaditano es segundo en la clasificación del Grupo IV con 26 puntos, a dos del FC Cartagena, líder. Los andaluces llevan dos victorias consecutivas y tres jornadas sin perder. Además son el segundo equipo que menos encaja, ya que solo han recibido siete goles.