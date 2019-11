A por un título que vale 90.000 euros

El Castellón se cruza en el camino a la final.

El Real Murcia se inscribió en la Copa Federación con un objetivo claro. Después del fracaso del pasado curso, cuando los granas no fueron capaces de acabar entre los ocho primeros y lograr un billete para la próxima edición de la Copa del Rey, la única forma de estar en el torneo del KO era llegar a las semifinales de la Copa Federación. Y, después de superar al Vélez, al Talavera y al Linense, los de Adrián Hernández consiguieron el deseado premio.

Pero la competición sigue adelante en busca de un ganador final. Por eso, esta noche, a partir de las 20.00 horas, el Real Murcia visita el estadio de Castalia para enfrentarse al Castellón. Aunque la competición, conseguida la plaza en Copa del Rey, podría dejar de valor, todavía queda un premio más, que en Nueva Condomina vendría bien para tapar algún agujero. Y es que el equipo que levante el título se llevará un cheque de 90.000 euros, un pellizco deseado por los responsables murcianistas, que cada mes hacen malabares para poder ir pagando los gastos del día a día.

Ese será el próximo objetivo del equipo de Adrián Hernández. Y para conseguirlo primero tienen que eliminar en las semifinales al Castellón, líder del Grupo III de Segunda División B con 27 puntos, dos más que el Lleida y el Sabadell, segundo y tercero, respectivamente.

El Real Murcia viajará hoy mismo a Castalia para disputar un encuentro que comenzará a las ocho de la noche. Será por tanto este mediodía cuando se conozca la lista de jugadores convocados por Adrián Hernández. Aunque los minutos se van acumulando en las piernas de los futbolistas granas, el técnico murciano podría volver a apostar por algunas de sus piezas imprescindibles en el once titular. Antonio López, que el fin de semana no jugaba en Huelva por sanción, lideraría la defensa. Manolo, que se quedó en el banquillo por decisión técnica, también podría saltar de inicio en Castalia. No estarán Álvaro Rodríguez, que está recuperándose de un problema muscular, y Víctor Curto, que lleva ya varias semanas sin poder entrar por lesión. Futbolistas con menos minutos como Dorrio, Tanis, Andy Escudero y Juanra también se perfilan como titulares.

Si los murcianistas ganan esta eliminatoria, accederán a la final de la Copa Federación, donde se enfrentarían al vencedor del Tudelano-Coruxo. El campeón de la Copa Federación se embolsará 90.000 euros. A esa cifra hay que sumar los 30.000 euros que ingresará si supera la semifinal de esta noche.

El Castellón llega a esta eliminatoria después de dejar en la cuneta al Alcorcón, al que superó en los despachos, al Jove Español y al Prat.