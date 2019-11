El FC Cartagena expulsa a un jugador juvenil por amenazar de muerte al árbitro

El partido juvenil de Primera Categoría entre el FC Cartagena y el CD Mediterráneo dejó una de esas escenas que no deberían tener cabida en el mundo del fútbol. Al término del encuentro, que terminó con derrota para los albinegros, uno de los jugadores de la plantilla cartagenerista insultó y amenazó al colegiado del choque, Alejandro Muiño, y a sus asistentes. Según reflejó en el acta el árbitro, cuando abandonaban las instalaciones, el jugador número 11 del FC Cartagena se dirigió a él en los siguientes términos: «Que malo eres máquina, ojalá nos pites otra vez porque te vas a enterar», informaba ayer Sportcartagena. No acabó ahí la cosa. El colegiado continuaba explicando que una vez fuera del recinto, el mismo futbolista les detiene y se dirige al asistente con amenazas: «Aquí estamos en la calle, te puedo matar». Entre varias personas tuvieron que retener al mencionado jugador.

El acta, según el mismo medio, también se puede leer que «dicho jugador se volvió a dirigir a mi asistente en los siguientes términos 'Te voy a matar, si no ahora te mato después' mientras intentaba zafarse de las personas que le sujetaban. Una vez vimos que la integridad física del equipo arbitral se vio en peligro, decidimos irnos mientras repetía diversos insultos hacia nosotros tales como 'hijos de puta', 'maricones' u 'os voy a matar' entre otros gritos que no pude escuchar con claridad».

Todo esto ocurrió el sábado en el campo de Ciudad Jardín. Pues tres días después de esto, el FC Cartagena emitió un comunicado en el que no solo condena lo ocurrido sino que además «da la baja federativa al jugador en cuestión». La nota de los albinegros indica que «desde el FC Cartagena queremos expresar nuestra más sincera condena a las palabras de nuestro jugador juvenil, en los momentos posteriores a la disputa del encuentro que nuestro equipo disputó el pasado sábado ante el CD Mediterráneo. El club considera que este tipo de actuaciones no pueden tener cabida ni en nuestros equipos de Cantera ni en el fútbol. Una vez reunido el Comité de Disciplina de nuestra entidad, el club ha decidido dar la baja federativa al jugador en cuestión. Desde el FC Cartagena deseamos que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir».