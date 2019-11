Sito Alonso: "Merecíamos llegar con opciones de tener el último tiro"

Al UCAM Murcia CB se le escapó ayer la victoria en otro final apretado de partido (85-79). El Herbalife Gran Canaria supo gestionar mejor el tramo final al castigar los errores ofensivos de los universitarios, y una falta de Townes sobre Cook a falta de treinta segundos, con 81-79 en el marcador, acabó cambiando el guion que Sito Alonso tenía planeado. «Tenía la intención de que el final de partido fuera un cara o cruz, y no ha sido así. Primero porque Cook anota un gran triple al que hemos respondido. Pero, después, no queríamos hacer la falta de Townes. Él tenía la instrucción de no hacerla, y tengo dudas de si la ha hecho. Es una falta muy importante para nosotros, no puedo dejar de hablar de ella porque estamos hablando de que Cook es un jugador muy fiable en el tiro libre», explicó el entrenador universitario y añadió que «merecíamos llegar al final con opciones de tener el último tiro para matar, perder o ganar. Pero no ha sido así y seguiremos trabajando para conseguirlo».

Sobre la infracción de Marques Townes sobre el base del Herbalife Gran Canaria, Sito Alonso siguió ofrenciendo su punto de vista sobre la jugada. «Si el criterio es igual siempre para mí es falta clara, pero si el criterio es otro, además el que a mí me gusta, con Cook o Manu Lecomte jugando con manos y agresivos, que es bueno para el espectáculo, en una falta que no quieres hacer creo que un leve contacto no puede castigar ganto a un equipo cuando falta todavía tanto tiempo para acabar el partido. Si el criterio es falta durante todo el partido admito que la culpa es mía por decirle al jugador que esté tan pegado para ralentizar el juego y hacer un posterior dos contra uno a otro jugador», comentó el técnico madrileño ante los medios de comunicación tras el partid en el Gran Canaria Arena.

No obstante, el entrenador univeristario también se mostró satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadores durante el partido, al que consiguieron engancharse en el marcador pese a iniciar los dos cuartos de la segunda parte con mal pie. «El inicio del partido ha sido tal y como queríamos. La intensidad en los primeros cinco minutos nos ha dado situaciones de ritmo de juego. El acierto de ellos con buenos tiros ha hecho que la distancia no fuera tan grande, pero la entrada de Beirán y Bourousis nos ha hecho ir a remolque en el segundo cuarto», dijo Sito Alonso para añadir después que «en el tercer cuarto la tónica ha sido un poco parecida, pero un poco blandos en los primeros minutos y con desgaste ofensivo, repitiendo las mismas situaciones sin tener acierto. Pero el equipo ha entendido la movilidad del balón y ha incrementado el nivel defensivo» antes de que se produjera la jugada de Townes sobre Cook. Además, Sito Alonso también incidió en que una de las claves fue el castigo del Herbalife Gran Canaria cada vez que cazaba un rebote ofensivo.

Por otro lado, en cuanto a los pívots, el entrenador del UCAM señaló en declaraciones a Onda Regional la evolución de Emanuel Cate, quien fue ayer importante en sus planes. «Antes era el que menos jugaba y ahora el que más. Eso no es una decisión del entrenador, es una decisión suya. Los jugadores van a la pista dependiendo del esfuerzo, la defensa o la entrega en función de lo que pongan ellos. Tumba ha hecho un gran partido y Cate, también. Hunt, obviamente, tiene que mejorar», dijo.