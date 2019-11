El Real Murcia reduce su deuda concursal en otros 500.000 euros

El Real Murcia sigue dando bocados a su deuda con el G30. Después de los acuerdos alcanzados con el Getafe, el Leganés, el Valladolid, el Alavés, el Córdoba y el Levante, los responsables del conjunto grana han conseguido convencer al Zaragoza. Este OK tiene un valor doble, ya que la entidad maña encabeza la lista de los clubes a los que el Real Murcia les debía dinero.



Los zaragozistas no solo tenían pendientes de pago lo que les correspondía como integrantes del G30 -450.000 euros- sino que además también se les adeudaba una cantidad por el fichaje de Movilla, futbolista que firmó por el Real Murcia en la temporada 2007-2008, cuando los granas estaban en Primera División.





/ INSTITUCIÓN / El Real Murcia CF ha llegado a un acuerdo con el club miembro del G30, Real Zaragoza, que se une a #horizonteconcursalRMU. Desde la entidad agradecemos el esfuerzo y la ayuda que esto supone para la entidad. — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) 18 de noviembre de 2019

/ INSTITUCIÓN / También llegamos a un acuerdo con el club miembro del G30, Real Sporting de Gijón, que se une a #horizonteconcursalRMU. Desde la entidad agradecemos el esfuerzo y la ayuda que esto supone para la entidad. — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) 18 de noviembre de 2019

El Celta y el Mallorca, las prioridades ahora

Osasuna dice 'no'

, consejero del Real Murcia y cabeza visible en las negociaciones que se están llevando desde el club en los últimos meses para conseguir que los acreedores incluidos en el concurso acepten una quita y nuevos plazos de pago.Después de varias semanas de conversaciones, esta mañana, desde Nueva Condomina han anunciado que la entidad zaragocista ha dado el visto bueno.se une a una lista en la que ya estaban confirmados el Getafe, el Levante, el Córdoba, el Alavés y el Valladolid.con los equipos del G30, a los que, después de que solo se pudieran pagar los dos primeros plazos del concurso -1,3 millones-.Dentro de esos clubes del G30, la mayor deuda es con el Real Zaragoza, de ahí la importancia del acuerdo cerrado en el día de hoy. Con el visto bueno, la entidad zaragozista, que ahora milita en Segunda División,Los siguientes clubes con los que se negocia para conseguir un acuerdo antes del 31 de diciembre son. A continuación aparecen entidades como Rayo, Numancia, Cádiz, Tenerife, Elche, Almería, a los que también adeuda el Real Murcia, pero en estos casos cantidades mucho más pequeñas -rondan los 60.000 euros-.Con el acuerdo con el Zaragoza se ha dado el primer gran bocado a la deuda con el G30. Aunque no se ha confirmado oficialmente,. Una vez que se cierre será otro paso importante, porque al equipo ahora presidido por RonaldoMás difícil será convencer a clubes como, o el Málaga, cuya situación institucional no favorece las negociaciones.. Según distintas informaciones, los rojillos no están dispuestos a aceptar un pacto que no les beneficia -80% de quita y el 20% a cobrar el cinco años-.El G30 no es el único frente abierto. Desde el mes de junio,. El 1 de enero, el reconvenio firmado por la entidad grana y que le ha permitido sobrevivir en los últimos años llega a su fin, por lo que cualquier acreedor podría acudir a los juzgados a reclamar su dinero y, en caso de no recibirlo,Para evitar ese riesgo, los responsables económicos de la entidad se pusieron manos a la obra a mediados de este año para ir convenciendo a los acreedores de que aceptaranEn los últimos meses, los grandes avances llegaron con el 'OK' de Paco Casal y de Gabriel Torregrosa . Éste último cedió al club más de cuatro millones de euros de deuda adquirida en una subasta a empresas de Jesús Samper. Entre los acuerdos más grandes y los más pequeños, el Real Murcia ya ha logrado reducir en más de ocho millones de euros su deuda concursal.