Munúa: "Pienso que el resultado es justo"

Destacó la actuación de Lucas de Vega y las dificultades por las múltiples bajas

El Cartagena sacó un punto ante el Talavera en un encuentro en el que ambos equipos tuvieron ocasiones para llevarse la victoria. Al menos va en la línea de lo que el técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, expresó en sala de prensa tras el partido: «Pienso que ha sido un resultado justo. Pudo caer para cualquiera de los dos lados, y al final creo que se hizo justicia a lo que se vio sobre el césped».

Unas ocasiones que para el entrenador albinegro no fueron pocas a pesar de que nunca llegaron a entirse cómodos: «Es verdad que no hemos tenido esa fluidez a la que estamos acostumbrados, especialmente en casa. Nos ha costado encontrar espacios por dentro y no hemos tenido la rapidez en el movimiento de balón que solemos tener. Ellos nos han planteado un muy buen partido y han sabiso dificultarnos».

No obstante, fueron varias las oportunidades que tuvo el Cartagena para llevarse los tres puntos, aunque el Talavera también dispuso de varias ocasiones claras: «Más allá de que hoy no estuvimos acertados ni tuvimos la claridad y brillantez que solemos tener en casa, hemos conseguido hace bastantes situaciones claras de gol. Sin embargo, también es verdad que ellos, especialmente en las contras, han conseguido pillarnos y han tenido la posibilidad de marcar», recalcaba.

Las bajas se notaron

Muchas de esas dificultades que encontró el equio «son producto de las bajas que tenemos», asegura el uruguayo. «Sabíamos que íbamos a tener un partido muy incómodo con las bajas. Álex puede ejercer de lateral derecho, pero nos falta esa profundidad que te da un jugador natural en esa posición. También Fucile por la izquierda ha estado incómodo. Ha llegado varias veces con claridad y ha puesto varios centros muy buenos, pero se nota que esas acciones, esa línea de pase y esa amplitud que te puede generar un zurdo no la tienes».

Tampoco jugó en su posición natural Rodrigo, que ante las bajas de Elady, Caballero y Jovanovic que el encargado de ocupar la punta de ataque ante el Talavera. «Me voy satisfecho con el trabajo de Rodrigo. Nos dio movilidad, pudimos encontrarlo por dentro y siempre estaba dándonos una alternativa. Pero es verdad que por sus características no te va a aportar lo mismo que te pueden aportar Caballero, Jovanovic o Elady», aseguraba el técnico.

De Vega, la cara positiva

Además, Munúa quiso destacar el trabajo de Lucas de Vega. Ante de baja de Carrasquilla, el brasileño cedido por el Barça dio un paso adelante: «Quisimos meterle un poco de dinámica por dentro con Lucas. Ha hecho un golazo y tenemos mucha fe puesta en él. Tuvo la mala suerte de estar varias semanas parado por los problemas que le han tenido alejado de forma. Pero había entrado ya con el equipo a principios de temporada, aunque no logró tener esa continuidad. Ahora que se está recuperando cuidadito con él, porque tengo muchísima confianza en él y tiene mucha proyección. Ha sabido aprovechar su oportunidad».