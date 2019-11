La federación planea el regreso de Luis Enrique para la Eurocopa

No ha jugado España aún su último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, pero la tarde ha estado llena de movimiento porque Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), planea el regreso de Luis Enrique al banquillo de 'La Roja', cuando no han pasado ni cinco meses desde que el técnico asturiano renunciara al cargo por graves motivos familiares, que no se anunciaron entonces. Pero luego se supo que se trataba de su la enfermedad hija Xana, que acabó falleciendo.

A partir de ese momento, la RFEF le dio el mando de la selección a Robert Moreno, ayudante de Luis Enrique, que ha completado con éxito la fase de clasificación de la Eurocopa. Pero Rubiales ya no pudo, tras el 7-0 a Malta, garantizar la continuidad del actual seleccionador en el torneo.

Ahora, según han informado Deportes Cuatro y la COPE, se está debatiendo el retorno de Luis Enrique, pendiente, eso sí, de encajar a Moreno en el cuadro técnico.

Rubiales, según esa misma información, se habría ya puesto en contacto con el asturiano, que le habría dado el visto bueno para el regreso. Consciente de que el ambiente se ha envenenado en torno a la selección, la federación podría anunciar en las próximas horas ese retorno aprovechando que tiene reunión este martes de su junta directiva.

La continuidad de Moreno quedó en entredicho el pasado viernes, cuando Rubiales no pudo, ni tampoco quiso, certificar que se sentaría en el banquillo de España para dirigirla durante la Eurocopa.