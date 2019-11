Otro cambio brusco de tiempo

Dicen que en Murcia solo tenemos dos estaciones al año. Que del verano pasamos directamente al invierno. Y del invierno al verano. Un día se puede pasear en manga corta sin problemas, y al otro, o incluso unas horas más tarde, hay quien maldice haber dejado la chaqueta en casa. Otros, además, lo de pasear lo descartan en cuanto hay que sacar el abrigo. Además, al que le pille desprevenido esta ruleta rusa meteorológica, puede pagarlo con un catarro de varios días. Pues bien, así parece que va a ser la Liga Endesa esta temporada para el UCAM Murcia CB. Unos lunes el sol será el mejor aliado del Palacio, y otros el mercurio volverá a bajar. Y es que, después de dos victorias consecutivas ante el Morabanc Andorra y el Valencia Basket, el conjunto universitario cortó ayer su racha positiva al caer frente al Herbalife Gran Canaria (85-79) en otro final reservado para los más expertos.

Expertos como Omar Cook o Demonte Harper, que seguro que llevan una chaquetilla en el maletero del coche por si refresca al haber superado más de un verano y otros tantos inviernos. Y es que los dos expermientandos jugadores del conjunto canario castigaron los errores del equipo murciano desde el períemtro en los últimos minutos para quedarse con la victoria con dos triples en momentos clave. Además, el base, que venía de firmar números estelares en las últimas dos victorias consecutivas de su equipo, también fue protagonista en la falta que señalaron los colegiados a Marques Townes con 81-79 en el marcador a falta de 30 segundos, que mandó a Cook a la línea de tiros libres con el posterior mosqueo del técnico Sito Alonso por el cambio de criterio arbitral en ese contacto.

Tras un brillante inicio, el UCAM se sobrepuso a los males arranques en los anteriores cuartos. Pero en los últimos compases no fue suficiente para hacerse con el que hubiera sido su segundo triunfo como visitante del curso en una cancha en la que las estadísticas casi siempre le han dado la espalda. El conjunto universitario, que no estuvo fino en una de sus principales virtudes como el lanzamiento exterior con 7/22 (32%), supo aguantar los golpes del equipo canario con otras armas. Como la aparición de Townes o Cate junto a la vuelta de Tumba, relegando a un Kyle Hunt que hace unas semanas parecía indiscutible. Los de Katsikaris igualaron la intensa lucha hasta en el rebote ofensivo, otra de las bazas de los de Sito Alonso, y su capacidad para esconder los nervios en el tramo decisivo acabó siendo vital para cerrar la victoria.

El UCAM partió con un quinteto inicial novedoso con Rafa Luz, Askia Booker, Marques Townes, Jarell Eddie y Emanuel Cate. El equipo universitario aprovechó la falta de solidez defensiva del Herbalife Gran Canaria en los primeros compases y mantuvo una línea constante en la anotación sabiendo leer los espacios, compartiendo el balón y anotando de dos pese a no tener suerte desde el perímetro. Eso llevó a un duelo Booker-Harper para colocar un 13-14 de salida en el que el UCAM siempre mantuvo la iniciativa. Un palmeo de Rojas y el primer triple murciano, con el sello de Larentzakis, colocó el 15-21 que Fotis Katsikaris tuvo que cortar con tiempo muerto. El Herbalife Gran Canaria reaccionó de la mejor forma posible con las primeras canastas de Beirán, haciendo daño en la pista contraria, y un Bourousis que creó peligro tanto por dentro como generando juego desde el poste bajo. Eso llevó a un parcial de 10-0 que tuvo que cortar Sito Alonso, y el UCAM siguió rascando puntos hasta cerrar el primer cuarto (26-24).

El comienzo del segundo capítulo de la primera parte no pudo ser peor para el UCAM. El Herbalife subió una marcha más tanto en defensa como en ataque con un parcial de 6-0 que tuvo que cortar pronto Sito Alonso con tiempo muerto. A los universitarios les costó encontrar de nuevo la fluidez ofensiva, a pesar de un triple de Eddie, y el cuadro canario colocó la máxima ventaja (36-27). Sin embargo, la vuelta a pista de Rafa Luz y Sadiel Rojas ayudó a darle un impulso al UCAM en las dos canastas. Y es que el 2/10 en triples, uno de sus puntos fuertes, no sacó de quicio a los murcianos al encontrar otras armas que le permitían mantener el pulso propuesto por el Gran Canaria. Booker, desde el perímetro, cortó la mala racha, y un palmeo de Cate sirvió para iniciar la remontada silenciosa de los universitarios con un parcial de 2-9 que frenó Katsikaris (38-38). A partir de ahí, el desenlace de la primera mitad fue más trabado con faltas en ambas zonas y un triple de Cook al que Cate respondió sacando una falta en su duelo particular sobre Okoye. Pero una canasta de Harper sobre la bocina del descanso selló el definitivo 45-42.

Al igual que en el anterior periodo, el paso por vestuarios tampoco sentó nada bien al UCAM. Al equipo universitario le costaba encontrar situaciones claras de tiro y tan solo el empeño de Askia Booker mantuvo a los de Sito Alonso con vida, mientras que Beirán hacía daño y Omar Cook sacaba su calidad para repartir tres asistencias liderando un parcial de 11-4 (56-48). Pero, a partir de ahí, con la entrada de Lecomte, el equipo murciano cambió el chip. Un triple lejanísimo de Eddie rescató al UCAM que, grano a grano, consiguió levantar una montaña para plantarle cara de nuevo a los de Katsikaris. Lo mejor de que el marcador no se disparara en el tercer cuarto fue que al UCAM le bastó una leve reacción para meter de nuevo miedo a su rival y entonces apareció la picardía de Townes, tras un triple de Lecomte, para robarle la cartera a Costello y anotar un mate que confirmó la remontada al término del tercer cuarto (58-59).

El UCAM no aprendió la lección de los otros dos inicios de cuarto, y tuvo otro mal arranque en el tramo decisivo con un parcial de 9-0 para el Herbalife (67-59). No obstante, los universitarios no perdieron la cara al partido en ningún momento. Muestra de ello fueron dos jugadas ofensivas en las que Tumba y Eddie pelearon por el rebote ofensivo hasta en cuatro ocasiones para acabar el pívot belga con un mate y celebrando con rabia la canasta adicional (70-67). Eddie, después de que Booker volviese a pista y se sacase de la chistera otra canasta, firmó un espectacular lanzamiento de tres para poner el 75-72 en el marcador.

En la siguiente jugada, el UCAM cazó un rebote clave a falta de 2:40 para el final. Sin embargo, Larentzakis no pudo controlar sus impulsos y su decisión precipitada de ir hacia canasta para conseguir una bandeja, que no entró, fue castigada sin piedad por Harper desde el triple (78-72). Otro lanzamiento de tres de Townes permitió al UCAM contar con una segunda oportunidad a 1:25 para el final (78-75), y Booker supo leer a la perfeción una continuación de Tumba cuando salieron a taponarle para colocar el 78-77. Pero entonces apareció Cook para, MVP de hace dos jorndas, para, con su segundo triple del choque, cerrar prácticamente el partido a pesar de los últimos coletazos que intentó dar el UCAM y las posteriores faltas de Townes y Booker que señalaron (85-79).