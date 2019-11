Un UCAM Murcia sin miedo

El UCAM Murcia CB ha arrancando el tramo más exigente de su calendario en la Liga Endesa sin miedo. Las dos victorias consecutivas ante el Morabanc Andorra y el Valencia Basket, dos equipos que está disputando la Eurocup y la Euroliga respectivamente, le han insuflado la confianza necesaria al conjunto universitario para afrontar cada batalla ante los equipos más potentes de la Liga Endesa. Por eso, el equipo que dirige Sito Alonso se enfrenta hoy al Herbalife Gran Canaria (13.00 horas, Movistar +) con la intención de encadenar el que sería su tercer triunfo consecutivo en este curso, y el segundo como visitante.

Y eso que el Gran Canaria Arena no es un escenario propicio para los murcianos, donde solo han conseguido ganar en dos ocasiones de 17 visitas. Sin embargo, la confianza con la que actualmente cuenta el plantel de Sito Alonso, junto al empaque que ha ido ganando con el paso de las jornadas, permiten que el UCAM no renuncie hoy a nada. No obstante, no será nada fácil ante un equipo canario que, al afrontar esta vez tan solo una competición, también ha ido mejorando en su juego con el paso de los partidos a los mandos de Fotis Katsikaris. De hecho, es algo que conoce bien el UCAM, ya que algo similar le ocurrió cuando el entrenador griego dirigió a los universitarios hasta acabar disputando el play off por el título de la ACB por primera vez en su historia. El cuadro murciano se volverá a cruzar en el camino de Katsikaris, tras su regreso desde la NBA, donde era técnico asistente de Utah Jazz, e intentará traer a la capital del Segura la que sería su quinta victoria del curso y que le consolidaría en la zona media de la tabla a un paso de alcanzar el ecuador de la primera vuelta.

Por tercera semana consecutiva, Sito Alonso no podrá contar con Dusan Sakota. El ala-pívot, que se había quedado fuera en las dos convocatorias anteriores al no 'engancharse' al ritmo de sus compañeros de y de la competición, también cuenta con unas molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad en los últimos días, por lo que el UCAM no forzará con el jugador griego y mantendrá el guion de las últimas semanas contando con un exterior más en su plantel (Townes y Larentzakis) además de Dino Radoncic alternando su rol como ala-pívot. El Herbalife, pese a que tan solo suma una victoria en casa esta temporada, regresa al Gran Canaria Arena tras sumar dos victorias consecutivas a domicilio (Valencia y Bilbao Basket) y con un Omar Cook estelar con 41 puntos 17 asistencias sumando sus estadísticas en esos dos encuentros. Okoye, Costello y Beirán también serán los jugadores a tener en cuenta para el UCAM.