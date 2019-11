Golpe en la mesa del UCAM en Gran Canaria a diez del final

Directo cuarto a cuarto



Primer cuarto



Sito Alonso, entrenador del UCAM, partió con un quinteto inicial novedoso con Rafa Luz, Askia Booker, Marques Townes, Jarell Eddie y Emanuel Cate. El equipo universitario aprovechó la falta de solidez defensiva del Herbalife Gran Canaria en los primeros compases y mantuvo una línea constante en la anotación sabiendo leer los espacios, compartiendo el balón y anotando de dos pese a no tener suerte desde el perímetro. Eso llevó a un duelo Booker-Harper para colocar un 13-14 de salida en el que el UCAM siempre mantuvo la iniciativa. Un palmeo de Rojas y el primer triple murciano, con el sello de Larentzakis, colocó el 15-21 con el que Fotis Katsikaris tuvo que cortar con tiempo muerto. El Herbalife Gran Canaria reaccionó de la mejor forma posible con las primeras canastas de Beirán, haciendo daño en la pista contraria, y un Bourousis que generó peligro tanto por dentro como generando juego desde el poste bajo. Eso llevó a un parcial de 10-0 que tuvo que cortar Sito Alonso, y el UCAM siguió rascando puntos hasta cerrar el primer cuarto (26-24).



Segundo cuarto

El comienzo del segundo capítulo de la primera parte no pudo ser peor para el UCAM. El Herbalife Gran Canaria subió una marcha más tanto en defensa como en ataque con un parcial de 6-0 que tuvo que cortar pronto Sito Alonso con tiempo muerto. A los universitarios les costó encontrar de nuevo la fluidez ofensiva, a pesar de un triple de Eddie, y el Herbalife Gran Canaria colocó la máxima ventaja (36-27). Sin embargo, la vuelta a pista de Rafa Luz y Sadiel Rojas ayudó a darle un impulso al UCAM en las dos canastas. Y es que el 2/10 en triples, uno de los puntos fuertes de los universitarios, no sacó de quicio a los murcianos al encontrar otras armas que le permitían mantener el pulso propuesto por el cuadro canario. Booker, desde el perímetro, cortó la mala racha, y un palemo de Cate sirvió para iniciar la remontada silenciosa de los universitarios con un parcial de 2-9 que frenó Katsikaris (38-38). A partir de ahí, el desenlace de la primera mitad fue más trabado con faltas en ambas zonas y un triple de Cook al que Cate respondió sacando una falta en su duelo particular sobre Okoye. Pero una canasta de Harper sobre la bocina del descanso selló el definitivo 45-42.



Tercer cuarto

Al igual que en el anterior periodo, el paso por vestuarios tampoco sentó nada bien al UCAM. Al equipo universitario le costaba encontrar situaciones claras de tiro y tan solo el empeño de Askia Booker mantuvo a los de Sito Alonso con vida mientras que Beirán hacía daño y Omar Cook sacaba su calidad para repartir tres asistencias para liderar un parcial de 11-4 (56-48). Pero, a partir de ahí, con la entrada de Lecomte, el equipo murciano cambió el chip. Un triple lejanísimo de Eddie rescató a los universitarios que, grano a grano, consiguieron levantar una montaña para plantarle cara de nuevo a los de Katsikaris. Lo mejor de que el marcador no se disparara en el tercer cuarto fue que al UCAM le bastó una leve reacción para meter de nuevo miedo a su rival y entonces apareció la picardía de Marques Townes, tras un triple de Lecomte, para robarle la cartera a Costello y anotar un mate que confirmó la remontada al término del tercer cuarto (58-59).