El rival también está en casa

Gustavo Munúa tendrá que tirar del filial para completar la convocatoria

El FC Cartagena no juega esta tarde solo contra el Talavera. También se enfrenta a sí mismo. Las bajas, numerosas, van a provocar que Gustavo Munúa tenga que alinear un once inicial con futbolistas que no suelen tener mucho protagonismo. Pero también tendrá que improvisar un nuevo ataque ya que se encuentra sin Pablo Caballero, Elady Zorilla y Jovanovic. Por tanto, una buena oportunidad para demostrar esta tarde (17.00 horas, footters.com) que la plantilla confeccionada este verano está cualificada para afrontar contratiempos importantes.

Los albinegros llegan a este duelo de la decimotercera jornada con las ausencias seguras de Pablo Caballero, Manu Viana, Carrasquilla, Jovanovic, Elady y Markel Etxeberria. También está casi descartado David Forniés, mientras que Miguel Ángel Cordero no parece estar en condiciones de actuar desde el inicio. Munúa no solo tendrá que dar una oportunidad a jugadores menos habituales, sino que también que tendrá que cambiar de posición a algunos, como Quim Araujo, quien todo apunta a que será hoy el 'falso 9' del equipo. Por ello, junto al guardameta menos batido del fútbol española, Marc Martínez, la línea defensiva estaría formada por Álex Marín, Andújar, Carlos David y Ayala. En el centro del campo, Jurado, Verza y Lucas de Vega, quedaron las bandas para Rodrigo y William, y con Quim Araujo como delantero centro. En la convocatoria entrarán algunos jugadores del filial. Alguno de ellos podría ser incluso titular, ya que Munúa ha demostrado esta temporada que tiene plena confianza en las alternativas que tiene en su plantilla.

El rival es el Talavera, que está dirigido por Fran Alcoy, quien no solo fue entrenador del equipo albinegro en los primeros años de Paco Gómez en la presidencia, ya que también llegó a ser gerente. En su plantel cuenta con Sergio Martínez, hermano de Marc Martínez, portero cartagenerista que acumula nueve encuentros consecutivos. Se dará un duelo fratricida sobre el terreno de juego en un partido donde se ven las caras el líder, que llega tras vencer a domicilio en Granada y ceder un empate en casa frente al San Fernando, y un Talavera que es decimoquinto y que solo ha sumado un triunfo y dos empates.