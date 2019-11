Ouais Zitane y Wafiya Benali, ganadores de la Media Maratón de Lorca

La XXXII Media Maratón Ciudad de Lorca y los 10 K se llevaron a cabo bajo la organización de la sección de atletismo de Eliocroca y la concejalia de Deportes al Ayuntamiento.

Con temperatura fresquita pero con el sol arriba, el alcalde de la Ciudad del Sol, Diego José Mateos, quien debutaba en estas lides, apretaba el gatillo de la pistola de fogueo, señal inequívoca para los ochocientos atletas que desde la Avenida Adolfo Suárez tomaron la salida. Ese lugar fue una de las novedades de esta prueba. La tradicional Avenida Europa está en obras y esto obligó a la organización a cambiar los planes con respecto a la salida y meta. Esta estuvo cerca de la salida, en la calle Pérez Casas. El recorrido fue casi llano y urbano.

Había expectación por conocer a un atleta marroquí que había acreditado una hora y un minuto en media maratón. No hubo sorpresas. Fue él quien ganó y se llevó, además del trofeo, los 500 euros de premio. Ouais Zitane, del Unión Guadalajara, se paseó en la carrera, no tuvo oposición y dejó un registro de una hora, seis minutos y treinta y cuatro segundos. No batió el récord de la prueba lorquina establecido en el 2010 en una hora, dos minutos, cincuenta y un segundos, fijado por Joseph Kipkosgei. Por lo tanto, la organización se ahorró esos 500 euros extra. Le siguió de lejos un clásico, el alicantino Andrés Micó, del Kilometro 42, quien hizo una hora, ocho minutos y cuarenta y tres segundos. El tercero fue un lorquino, Alejandro Abellaneda, de la Mafia, que hizo una hora y diez minutos.

En cuanto a las mujeres, la primera en cruzar la línea de meta entró en el puesto veinte. Tampoco hubo sorpresas y como su compatriota, también se paseó en su categoria. Ganó la marroquí afincada en Lorca Wafiya Benali, del Nogalte, quien hizo una hora, veinte minutos, cincuenta y tres segundos. La segunda fue la molinense Mercedes Merino, del Automenor, quien llegó siete minutos después. Y a continuación entró la santomerana Inmaculada Pérez. Tampoco se batió el record femenino de la prueba establecido por Yessenia Centeno, en el 2007, en una hora, trece minutos y veinticinco segundos.

Con respecto a la prueba de diez kilómetros, en hombres ganó el lorquino Mario Molina, del Puertas de Lorca, seguido de Javier Navarro, de Fuente Álamo, y tercero el marroquí de Eliocroca Younes Berrafi.



Triunfo de Mari Romero en 10K

El podio femenino fue de lujo. Ganó la boxeadora lumbrerense Mari Carmen Romero, seguida de Ángela Molina y tercera, otra lumbrerense, la triatleta Mabel Gallardo.

La organización fue perfecta. Una buena bolsa del corredor para los participantes y degustación de productos típicos de la zona, que bien se agredece a esa hora, para los atletas, organizadores, políticos y los más de cien voluntarios que velaron para que todo saliera como siempre.