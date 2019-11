El FC Cartagena tropieza en casa ante el Talavera

El FC Cartagena no pudo superar al Talavera de la Reina y tuvo que igualar dos veces para conseguir el empate (2-2). Empezó golpeando primero el conjunto visitante por mediación de Samu Corral en el minuto 10 y acabó con la racha de imbatibilidad de Marc Martínez, que duró 820 minutos. Empató Lucas de Vega al filo del descanso con un golazo por la escuadra y se volvió a adelantar el Talavera en el minuto 78 con un disparo lejano de Reguera. Reaccionó bien el Cartagena y pudo empatar tan solo 5 minutos después del gol visitante. Pese a todo, el equipo sigue líder con 2 puntos de ventaja sobre el San Fernando y acumula diez jornadas sin perder.

Llegaba el Cartagena plagado de bajas al partido contra el Talavera buscando otra victoria que le pusiese aún más líder. La dificultad añadida la tenían sobre todo en la delantera, que a las bajas ya conocidas de Caballero y Jovanovic se unía la de Elady, que era el que podía ocupar el puesto de '9'.

Empezó los primeros minutos con chispa el Cartagena, con mucha intensidad y siendo un rival incómodo para el Talavera. Esa intensidad se transformó en una ocasión clara de Rodrigo en el primer minuto de partido, pero el disparo se estrelló en el lateral de la red.

No se había acercado el Talavera a la portería local hasta el minuto 10 de partido, precisamente cuando llegó el gol que rompió la racha de imbatibilidad del Cartagena. Puso un buen centro Zamorano desde la izquiera y remató prácticamente solo en el área pequeña Samu Corral. La cifra de minutos sin conceder gol se quedó en 820.

A partir del gol, los visitantes se mostraron más cómodos y crearon peligro por ambas bandas. Ni Fucile, por la banda izquierda ni Álex Martín, por la derecha, pudieron frenar las llegadas de Zamorano y Samu Corral, que fueron los más destacados de la primera parte.

Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con el 0-1, Lucas de Vega se inventó un disparo desde la frontal del área que encontró la escuadra de la portería. Está aprovechando el jugador brasileño la ausencia de Carrasquilla con apariciones de mucha calidad.

Comenzaron los albinegros la segunda mitad controlando la posesión de la pelota, pero seguían sin tener claridad en la zona de creación para dar el último pase que rompiese las líneas defensivas del Talavera. Sin embargo, Rodrigo fue el primero en romper la línea en el inicio de la segunda mitad con un centro que remató Araujo a bocajarro y posteriormente con un par de acciones por la izquierda que a punto estuvieron de acabar en gol. Estuvo muy activo en el primer cuarto de hora del segundo tiempo el delantero del filial.



Marc Martínez, salvador

Todo indicaba a que con el paso de los minutos los hombres de Munúa iban a encerrar en su área a los visitantes pero no fue así. Tuvo el Talavera dos ocasiones clarísimas casi seguidas. En la primera fue Marc Martínez el que salvó los muebles con un paradón y acto seguido Samu Corral remató solo en el área pequeña fuera.

No estaba cómodo el Cartagena a pesar de tener el control de la pelota. No llegaba con peligro y el Talavera se lo iba creyendo con el paso del tiempo. Tuvo que reaccionar Munúa sacando al canterano Leomar y a José Ángel por un errático Santi Jara y Lucas de Vega. No obtuvo mucho premio, pues en el minuto 78 Reguera adelantó con un golazo a los visitantes. Con poco peligro hicieron dos goles a la mejor defensa de la categoría.

Le vio el Cartagena las orejas al lobo y reaccionó. Con un poco de fortuna, San José se metió un gol en propia puerta cuando ya estaba preparado Siafa para rematar e igualó el partido tan solo 5 minutos después del gol talaverano.

Fueron minutos finales de asedio albinegro pero como en todo el encuentro, no encontró la fórmula para penetrar en la defensa visitante. Fue un partido gris del Cartagena, que no supo sobreponerse a todas las bajas con las que llegaba al partido y tendrá que mejorar su juego en la siguiente jornada para mantener el liderato del grupo IV.