El Real Murcia, a la conquista de tierra hostil

El Real Murcia acumula un mes sin poder celebrar una victoria. Las dos derrotas consecutivas frente al Don Benito y el Atlético Sanluqueño, junto a los empates posteriores ante el Linense y el Marbella, hacen que los granas encadenen cuatro jornadas sin sumar tres puntos de golpe. Una vez cumplido el objetivo en la Copa Federación, al obtener un billete para la Copa del Rey, a pesar de tener que disputar todavía las semifinales y la posible final de dicho torneo, todos los sentidos de los de Adrián Hernández vuelven a estar puestos en un campeonato doméstico en el que quieren tomar de nuevo impulso para poner tierra de por medio con la zona peligrosa de la clasificación. No obstante, el Murcia visita hoy (12.00 horas, Footters.com) un escenario que últimamente no se le ha dado demasiado bien.

Y es que el equipo murciano no vence en el Nuevo Colombino desde 2011. Hasta ahora, en todas sus visitas en Segunda División B, no ha podido hacerse con la victoria, y eso es lo que intentarán los granas ante un Recreativo de Huelva que, por unas circunstancias o por otras, todavía no ha conseguido mantener una línea constante en cuanto a resultados tras su firme apuesta el pasado verano con Alberto Monteagudo en el banquillo y varios fichajes importantes de jugadores veteranos o con mucha experiencia en la categoría como Óscar Ramírez, Quique Rivero, Carlos Martínez, Nauzet o el murciano Isi Ros.

El Murcia, por su parte, llega al choque con la baja destacada del central Antonio López, al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas, y las ausencias por lesión del delantero Víctor Curto y el lateral Álvaro Rodríguez. Por eso, Adrián Hernández, que ha podido trabajar otra vez una semanacompleta, tendrá que reeconstruir a su equipo en defensa para encontrar la solidez defensiva necesaria que le permita aguantar los golpes del cuadro onubense. Todo apunta a que Julio Algar ocupará el puesto de Antonio López mientras que Dorrio, como ha utilizado en varios partidos el técnico murciano, será dueño del costado derecho. No obstante, Armando podría ser otra alternativa en ambos puestos como ya ha hecho en ocasiones puntuales a lo largo de su trayectoria en el Real Murcia.