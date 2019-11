Reencuentro en Marbella

Sandroni y el delegado Diego Suárez 'sobreviven' en los azulgranas.

Nombrar en Yecla al Marbella es nombrar el mayor hito del fútbol de la historia en la localidad. Y es que hace 27 años, el entonces Yeclano Club de Fútbol y el Atlético Marbella pelearon en el play off por ascender a Segunda División A, logrando el equipo de la Costa del Sol el acceso a la categoría de plata.

Mucho se ha hablado durante estos años de aquella liguilla de ascenso, formada con estos dos equipos más el Endesa As Pontes gallego y el Manlleu catalán, ya que el salto de categoría se disputaba entonces por un sistema de grupos. Yeclano y Marbella llegaron a los partidos finales con una amplia ventaja respecto a los otros dos rivales, con un conjunto azulgrana que todavía se lamentaba un gol anulado injustamente ante el Manlleu que le habría dado dos puntos más y que le habría dado más opciones en el duelo definitivo, ya que solo solo podía conseguir el ascenso a Segunda A en esa última jornada si le ganaba al Marbella por una diferencia de 2-0. Con la alargada sombra del entonces alcalde marbellí Jesús Gil, los andaluces, con jugadores que años después estarían en Primera División como Sousa –autor del tanto en el 1-0 en tierras malacitanas–, Leal o Momparlet, lograron el ascenso ante una abarrotada La Constitución.

Casi tres décadas después, el actual Yeclano Deportivo se verá las caras mañana domingo a las 16.30 horas con el 'heredero' Marbella Fútbol Club con la intención de cerrar otro círculo de la historia azulgrana. Lo cierto es que ambos equipos llegan muy parejos en la clasificación: el Marbella que es el único invicto del fútbol nacional y ocupa la cuarta posición, y el Yeclano es quinto, aunque los presupuestos y las ambiciones son diferentes en cada uno de los equipos.

Del actual organigrama del Yeclano, tan solo dos personas vivieron desde dentro aquella memorable fecha. Uno de ellos es el propio entrenador azulgrana, Alejandro Altamirano Sandroni, que le daba una componente distinta a este «otro de los círculos a cerrar» tras el emotivo triunfo en Sanlúcar de Barrameda hace dos semanas y recordando que «yo era juvenil y no entraba casi ni para jugar en el partidillo del jueves». El técnico ha comentado que aquel Yeclano era «completamente diferente a éste» en alusión a la diferencia tanto de disponibilidad económica como de la filosofía de proyecto de cantera. «Lo que sí me hizo aprender mucho fue la competitividad de aquel equipo, y sobre todo valorar las cosas buenas, porque yo era joven y en aquel momento pensaba que llegaría a jugar más play off como ese, pero nunca lo volví a disputar, por lo que eso me lleva a destacar todavía más todo lo que estamos disfrutando ahora y a que todos valoremos el buen momento de fútbol para que, ojalá, dentro de 27 años nos recuerden tal y como se recuerda a aquel Yeclano CF» .

El otro miembro que estuvo en aquella ocasión es el actual delegado de campo del Yeclano, el emblemático Diego Suárez, con muchas décadas a las espaldas trabajando por el fútbol en Yecla y que recuerda aquel enfrentamiento «como un acontecimiento histórico. Era el ser o no ser para llegar a la Segunda A, la mayor machada del fútbol yeclano. Fue una lucha de poder a poder, y finalmente ellos se mostraron superiores. Recuerdo muchos nervios, la grada a reventar, las ganas de que llegara el encuentro, y los rumores alrededor de la figura de Jesús Gil, a quien yo personalmente no vi desde mi posición».

En los corrillos de La Constitución siempre se ha dicho durante estos 27 años que era muy difícil que el Yeclano volviera a levantar la pasión y el masivo apoyo que suscitó aquel conjunto dirigido por el añorado José Víctor Rodríguez, pero lo cierto es que el ambiente generado en torno a este Yeclano Deportivo recuerda mucho a aquel, e incluso el propio Diego Suárez afirma que «en el 92 Yecla se volcó completamente con el equipo y había un ambiente espectacular, pero eran otros tiempos y si me das a elegir, me gusta más el que tenemos ahora mismo, con una afición que anima al máximo sin recurrir al insulto y que está siendo reconocida en los dos últimos años por toda la provincia y ahora por la mayoría de equipos del sur de España que están pasando por La Constitución».

Respecto a la comparativa de las plantillas entre Yeclano Club de Fútbol y Yeclano Deportivo, el delegado de campo del club azulgrana destaca que son proyectos distintos: «En aquella ocasión se contaba con un importante presupuesto, y ahora somos uno de los más modestos de la categoría. El proyecto actual a mí me encanta porque tenemos una plantilla que se conoce muy bien y que viene de ser dos años seguidos campeones, y con los fichajes creo que se ha acertado y se ha hecho un bloque muy bueno que transmite una identidad magnífica».

Pese a que algunos de los actuales jugadores de la plantilla todavía no habían nacido en aquel inolvidable 1992, seguro muchos aficionados notarán un cierto cosquilleo tan nostálgico como ilusionante cuando mañana el balón eche a rodar con el Marbella y el Yeclano separado a tan solo dos puntos.