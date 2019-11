"Nos parecemos poco al equipo que empezó la liga, pero tenemos margen de mejora"

El UCAM Murcia CB quiere prolongar su mejor momento en el primer tercio de la temporada después de encadenar dos victorias consecutivas, al vencer al Morabanc Andorra y al Valencia Basket, para engancharse de nuevo a la lucha de la parte media de la clasificación. El conjunto universitario visita mañana al Herbalife Gran Canaria (13.00 horas, Movistar +) y se cruzará otra vez en el camino de Fotis Katsikaris, técnico que dirigió al club murciano en dos etapas distintas y el que le llevó a disputar por primera vez en su historia las eliminatorias del play off de la Liga Endesa. Para Sito Alonso, actual entrenador del UCAM, su equipo ha evolucionado en estas ocho jornadas, donde ha conseguido un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, aunque aseguró ayer ante los medios de comunicación que «todavía hay bastante más margen de mejora» para seguir peleando por sus objetivos.

«Nos parecemos muy poco al equipo que se enfrentó al Betis en la primera jornada, aunque sí en cuanto a la soltura y la ambición en ataque. Ahora estamos dando más importancia a cada ataque, a compartir el balón, y en la defensa estamos mejorando», dijo Sito Alonso y explicó que «al ritmo de posesiones que jugamos nosotros, nunca vamos a ser el equipo que mejor defienda en cuanto a puntos porque como tenemos tantas posesiones, le damos las mismas al rival. Eso nos va a costar, pero sí que tenemos conceptos defensivos más claros que hace unos días aunque tenemos que mejorar otros muchísimo todavía». Askia Booker finalizó el duelo ante el Valencia Basket tocado y el entrenador madrileño reconoció que ha sido una semana «divertida» a la hora de trabajar por los problemas físicos de varios de sus jugadores. No obstante, confía en poder contar con todos ellos para el partido de mañana. «Booker tuvo un incidente en el último partido y obviamente no ha tenido la regularidad normal de entrenamientos. La semana ha sido divertida en cuanto a jugadores con problemas, pero lo importante son los que estén el día del partido, y cuanto más sean mejor. En principio no tengo por qué pensar que no vamos a estar todos, porque soy positivo, pero podría no ser así. Ha sido movida pero creo que llegaremos bien», consideró el entrenador universitario.

En esta línea, Sito Alonso fue preguntado por Dusan Sakota. El experimentado ala-pívot se ha quedado fuera de la convocatoria en los últimos dos encuentros y está trabajando a marchas forzadas para engancharse al ritmo de sus compañeros y de la competición. «Ha habido más jugadores que se han quedado fuera dos veces seguidas, como Marques Townes. Pero lo importante es que el equipo rinda al máximo cada entrenamiento, y eso lo está haciendo. Sakota sabe gestionar mejor que otras personas, por su experiencia, lo que le está ocurriendo. Simplemente es que el ajuste de esta competición no está siendo fácil y la velocidad que imprimen sobre la pista la está costando ajustarla, pero ha demostrado que ha rendido muy bien en los partidos y que solo ha dependido del acierto, como el día del Fuenlabrada», dijo el técnico del UCAM para después destacar que «es un profesional increíble y está ayudando a los compañeros con sus consejos. A veces les digo que no me escuchen a mí y que le escuchen a él porque ha vivido situaciones que solo un jugador puede vivir en equipos importantes en Grecia».

Sobre el rival, el Herbalife Gran Canaria, Sito Alonso hizo especial hincapié en su gran momento de forma y el hecho de afrontar el duelo en su casa. «Solo les faltaba compenetrarse, como a todos al principio, pero están encontrando armas con bastante facilidad. El nivel de Omar Cook no me sorprende, me sorprende el liderazgo que ya tiene en defensa y en ataque. A Beirán le está costando algo menos porque ya conocía a Fotis, y los interiores vienen de hacer una temporada magnífica a nivel individual. Son jugadores que pueden rendir a un nivel alto y que vamos a intentar estar atentos, pero también intentando que ellos estén preocupados por cosas que podamos hacer y tener una capacidad defensiva alta junto con el control de las cosas que pasa. Controlar la atmósfera de allí cuando el rival haga las cosas bien para tener un poco de control de lo que va pasando», concluyó.