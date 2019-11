Munúa dará paso a la segunda unidad

Pablo Caballero, Manu Viana, Carrasquilla, Jovanovic, David Forniés, Elady Zorilla y Markel Etxeberria. Salvo sorpresa, todos esos jugadores no podrán jugar mañana ante el Talavera en el estadio Cartagonova. Pero aún hay más, porque Miguel Ángel Cordero también se puede perder la cita de la decimotercera jornada, donde los cartageneristas, ganen o pierdan, seguirán liderando el grupo IV de Segunda División B, aunque en juego está mantener la renta de cuatro puntos sobre el segundo clasificado y de siete sobre el quinto, que en estos momentos es el Yeclano.

«Estamos pasando por un momento bastante incómodo, con lesiones puntuales, pequeñas, pero no dejan de ser lesiones. Obviamente que no es lo ideal, pero también es verdad que tenemos una plantilla muy competitiva, donde hay chicos que no están teniendo tanta continuidad como otros, y que tendrán una muy buena oportunidad para demostrar el nivel», admitió ayer en rueda de prensa Gustavo Munúa, quien se tendrán que 'inventar' un delantero centro para el choque ante los talaveranos, que son decimoquintos con solo 12 puntos, ante las ausencias de Caballero, Jovanovic y Elady.

«Tenemos mucha confianza en los chicos que van a jugar y sacaremos un once muy competitivo», recalcó el entrenador uruguayo, quien matizó que «hay muchos factores» para dar una explicación a esta plaga de lesiones. Entre ellos, Munúa esgrimió que «la pretemporada fue muy accidentada, con pocos jugadores, mientras que otros llegaron a mitad y no pudieron completarla. También hubo futbolistas que llegaron muy justos», pero también puntualizó que «hay varios factores que analizando y que estamos intentando buscar soluciones», dijo. Uno de ellos podría ser el continuo cambio de campos de entrenamiento, ya que el equipo está alternando el Cartagonova, Pinatar Arena y La Manga Club.

Pero ahora lo más importante para Munúa es «mantener la buena línea de la que venimos frente a un equipo que nos va a exigir mucho. Vamos a tener que dar mucha velocidad y precisión al juego porque seguramente nos van a dejar muy pocos espacios, pero tenemos grandes expectativas en este partido».

«Jugamos en casa y queremos llevar la iniciativa del partido. A ver si somos capaces de concretar lo que queremos hacer. Sabemos la exigencia que nos va a poner el Talavera, seguramente con mucho ímpetu, ganas, y líneas juntas, que saldrán a presionarnos un poco más arriba», explicó el cartagenerista, quien en este enfrentamiento tendrá que tirar de la cantera para completar la convocatoria. Algunos de esos futbolistas que pueden estar mañana –alguno de ellos incluso podría ser titular–, estuvieron el pasado miércoles sobre el terreno de juego en el amistoso por la DANA contra el Barcelona. Uri, Javi Vera, Siafa, Ismael, Leomar, Damián, Alexandre y Koke fueron algunos de los jóvenes que pertenecen al segundo equipo, que milita en el grupo XIII de Tercera División, que tuvieron la oportunidad de disfrutar de unos minutos frente a los azulgranas. «El partido ante el Barça era para disfrutar y para colaborar. Muchos chicos del filial tuvieron la oportunidad de jugar y fue una oportunidad para verlos en acción, también para que se vayan haciendo con un estadio lleno y rivales de otra categoría, con otro tipo de exigencia», afirmó Munúa, quien no desveló qué jugadores entrarán en la convocatoria para cubrir todas esas bajas que tendrá el equipo.

Munúa no quiso darle muchas más vueltas al asunto de las lesiones y trató de lanzar un mensaje de confianza a todos esos futbolistas que tendrán la obligación de demostrar por qué son jugadores de un equipo que marcha líder de la categoría: «Son cosas que pasan durante el año y no es bueno que ocurran, pero siempre hay diferentes motivos por los que puede variar el equipo, como las lesiones. Son momentos que hay que saber manejar, pero vuelvo a repetir que tengo una gran confianza en los jugadores que van a jugar», declaró.

Aunque algunos de los lesionados podría estar mañana, Munúa dejó claro que no piensa asumir en estos momentos más riesgos de los necesarios: «No queremos arriesgar porque queda mucha temporada todavía y no vale la pena forzar en estos momentos. Cordero ya está mucho mejor, lo veo bien, pero ya tomaré la decisión, si contamos con él para este partido o no», aseguró.