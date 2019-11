El 'efecto Duda', a prueba en el Jimbee ante el Ribera

El Jimbee Cartagena y el Aspil Jumpers Ribera Navarra se van a medir hoy, a partir de las 16.00 horas ( La 7), en el Palacio de Los Deportes de Cartagena en partido correspondiente a la novena jornada de la Primera División, donde ambos conjuntos van a mantener un duelo por entrar o acercarse más a los puestos verdes de la tabla.

Mientras que el equipo cartagenero está situado en la duodécima posición con nueve puntos y a dos del octavo lugar, tiene que seguir sufriendo las ausencias de Bateria y Lukaian. «Con el brasileño se está haciendo una recuperación para que no haya recaída. En lo que se refiere a Lukaian, no lo vamos a forzar y vamos a esperar a que esté al cien por cien de sus posibilidades», comentó ayer Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', técnico del Jimbee.

El resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones para seguir la progresión emergente de las tres últimas jornadas, aunque el rival será «un equipo muy rocoso. El Aspil tiene muchas variantes y prepara a conciencia cada partido. Ellos juegan mucho con el portero y su estilo es distinto a la mayoría de equipos. Esto nos va a exigir un plus de esfuerzo», indicó Duda, quien también subrayó que durante la semana «hemos estado preparando cómo competir y superar a los navarros».

Los tres puntos en juego son vitales para el entrenador brasileño porque «caer derrotados provoca que seis equipos nos adelanten debido a lo comprimida que está la clasificación. De todas formas, la liga es muy larga y pase lo que pase no es definitivo, pero el jugador vive el momento y queremos estar bien cuanto antes para que la afición disfrute. Lo importante es ganar porque nos metemos en puestos de Copa y eso es una motivación extra».

«La máquina está engrasada porque estamos preparados para este partido que es vital para meternos en puestos de Copa y si ganamos hay un 90% de opciones de estar en esas posiciones en esta jornada», dijo el de Florianópolis.

Duda, quien dirigirá su tercer partido como rojiblanco después de haber sustituido a André Brocanelo, elogió a un Aspil al que considera «un adversario muy rocoso y difícil y con muchas variantes tácticas». «Es un equipo que prepara a conciencia cada partido y tiene posibilidades tácticas con su portero Gus, que sale mucho, y que hace el 5 para 4 de forma distinta a la mayoría de rivales y eso te obliga a tener que trabajar más para solventar sus características tácticas», añadió.

Por su parte, el Aspil Jumpers Ribera Navarra se encuentra en la décimo tercera posición con ocho puntos, es decir, un punto menos que Jimbee y por tanto, está a tres de los puestos verdes. El conjunto que dirige José Lucas Mena 'Pato' viene de sumar un buen bagaje fuera de casa, donde ha puntuado en las pistas que ha visitado. Venció en Zaragoza y cosechó dos empates, frente al Viña Albali Valdepeñas y en Peñíscola. En la última salida cayó derrotado en Jaén contra Paraíso Interior.

En lo que lleva de liga, el técnico Pato aún no ha podido contar con dos jugadores referencia como son el cierre Ferrán Planas y el ala Sergio González, quienes siguen siendo las dos bajas que tienen los navarros para el choque de esta tarde. «Tienen muchos jugadores que no tienen nombre pero eso ya pasaba hace unos años en este club y más adelante muchos de los que eran sus integrantes como Joselito, Andresito y Roger se hicieron internacionales», apuntó Duda, quien añadió que «ellos tienen calidad y experiencia, como la que tiene un murciano como David, que igualmente es internacional y, aunque notan las ausencias de González y Ferrán Plana, que no sé si jugarán o no, exigirán que estemos 100% concentrados».