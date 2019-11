Adrián Hernández, sobre el Recreativo: "No sabes si es mejor encontrar al león dormido o herido"

Adrián Hernández compareció ayer en Nueva Condomina ante lios medios de comunicación más tranquilo y sosegado tras unas semanas de vorágine copera y compromisos de Liga complicados. Para el entrenador del Real Murcia ha resultado vital, ya que, según comentó «hemos podido trabajar más el equipo que al partido, conceptos que ayudan al futbolista y que no te da tiempo a mejorar cuando tienes partido entre semana».

No quiere mirar más allá del duelo de mañana el preparador murcianista, recordando que su equipo venía «de doce o trece días sin descanso», y que espera sobreponerse «a las bajas», pero también «que cambiemos hacia una dinámica con resultados positivos». Además, destacó que ya tendrán tiempo de pensar en el Castellón, rival del Real Murcia en semifinales de Copa Federación.

El conjunto grana, que visita a un Recreativo que ha cosechado resultados negativos en el último mes, no sabe a qué rival podrá encontrarse sobre el césped del Nuevo Colombino: «No sabes si es mejor encontrar al león dormido o herido. El otro día en Villarrubia no mereció perder de ninguna de las maneras, e igual en Cartagena. Están en ese momento en el que la bola nunca cae de su lado», argumentó Hernández.

Continuando con ese análisis sobre el rival, el entrenador murcianista no supo decidir si «es el equipo más difícil hasta el derbi» al que se enfrentarán próximamente. «Esto no es el PC fútbol, mirar jugador por jugador no sirve». No obstante, comentó que «si miras a su historia o su estadio, el Nuevo Colombino, pues puedes pensar que sí». Eso sí, matizó que «no sirve de nada ganar allí si luego pierdes en Granada o Villarrubia. El Recreativo está llamado a estar ahí arriba».

Por otro lado, el entrenador del Real Murcia tiene claro en qué aspecto debe mejorar su equipo para ser más competitivo y conseguir mejores resultados: «En los momentos de partido en los que nosotros mismos no estemos bien, queremos que no nos hagan daño». Para argumentar su idea, comentó que «el otro día el líder fue capaz de mantenerse altos porcentajes de tiempo sin dominar el juego, pero sus jugadores interpretan lo que requiere el momento». «Nosotros no tuvimos veinte minutos buenos y nos colaron un gol, hay que dominar esos momentos, hay que saber sufrir y que no nos penalice», extrapoló Adrián Hernández.

Respecto a las bajas que mermarán su plantilla para el choque ante el Decano, el ex del Gesa Churra manifestó que «Álvaro Rodríguez y Curto, por lesión» y «Antonio López por sanción» serán los hombres que no entren con seguridad en la convocatoria. El técnico grana realzó la ausencia de Antonio López, ya que la baja del central hará que «perdamos liderazgo, aunque tenemos jugadores que pueden aportar otras cosas al equipo».

Por último, respecto a la situación que provocará que durante el encuentro ante el Recreativo los murcianistas conozcan a su rival en Copa del Rey, Adrián Hernández quiso dejar claro que «los móviles estarán prohibidos hasta que hagamos nuestro trabajo ante el Recreativo. Por la tarde, si es con los tres puntos mejor, veremos cuál es nuestro rival de Copa, pero no quiero que absolutamente nadie se interese. Mis ayudantes estarán pendientes de ello, espero que no suceda porque tendríamos un problema», alertó el entrenador murcianista a su plantilla.