Sergio Martínez: "Espero ser yo quien rompa la racha de Marc"

El inicio de temporada del FC Cartagena está siendo uno de los mejores de su historia en la categoría. El conjunto dirigido por Gustavo Munúa solo ha recibido dos goles en las doce primeras jornadas y acumula nueve encuentros consecutivos sin encajar gracias al gran trabajo de todo el equipo. Sin embargo, la cabeza visible de ese logro tiene nombre y apellidos: Marc Martínez Aranda. Este fin de semana, el Talavera tratará de rascar un buen resultado en su visita al Cartagonova. En las filas del conjunto manchego -con los mismos apellidos pero con distinto nombre- milita Sergio, hermano del guardameta del FC Cartagena.

Sergio Martínez Aranda (Barcelona, 33) llegó al Talavera este verano procedente del Calahorra y ocupa el puesto de lateral izquierdo, aunque en los últimos partidos está teniendo que actuar de central por las bajas de sus compañeros. A pesar de que las expectativas y la ilusión que la afición tiene puesta en el equipo son muy grandes, no han comenzado del todo bien la temporada y están un puesto por encima del play out. «Nos ha costado arrancar a nivel de resultados. Pienso que el juego que hacemos no se corresponde con la posición que ocupamos en la tabla. Pero llevamos cuatro partidos con mejores sensaciones y nos están empezando a salir las cosas», asegura el defensa.

Será la primera vez que Sergio pise el Cartagonova: «Tengo muchas ganas de jugar allí. El Cartagena es un gran equipo y tiene un campo en el que apetece jugar». Sin embargo, su visita a Cartagena no está marcada en su calendario por el estadio. En una de esas historias curiosas que nos deja el fútbol, su hermano Marc estará enfrente defendiendo la portería albinegra: «Es un partido especial para los dos y tenemos muchas ganas de que llegue», aunque no será la primera vez que se vean las caras en un campo de fútbol. El de este domingo será un nuevo episodio de sus enfrentamientos: «Esta semana llevamos el cachondeo con mis tíos y mis primos. Nos dicen que como ellos van sobrados de puntos, que a ver si aflojan un poquito y nos dejan alguno, que nos hace más falta».

No pasan por alto en su familia el gran estado de forma que atraviesa el cancerbero, que acumula más de ochocientos minutos sin recibir un gol. «Me gustaría que nadie rompiera la racha de mi hermano, pero si alguien tiene que hacerlo, espero ser yo», asegura entre risas el zaguero del Talavera.

Y es que sería curioso que quien frene esa racha sea precisamente quien animó a Marc a probarse como portero: «Él empezó a probar como portero por mí. Yo era jugador de campo y empecé a chutarle. Me sorprendió tanto que le dije a mis padres que podría ser una buena idea llevarlo a que le hicieran las pruebas en Can Barça. En el primer partido que jugó lo cogieron».

Fuera del fútbol, los dos hermanos tratan de mantenerse unidos a pesar de la distancia que les separa año tras año: «Hablamos todos los días. Nos llevamos muy bien y nos apoyamos mucho el uno en el otro». Amor de hermano o no, piensa que Marc puede llegar más lejos aún y espera que este año pueda dar el paso. «Es un currante. Lleva muchos años haciendo las cosas muy bien. Los resultados están ahí, porque va camino de conseguir su tercer Zamora -ya lo logró en Alcoy y en Huelva-. Me sorprende que no esté en una categoría superior. El fútbol se lo debe y este año seguro que con el Cartagena va a ascender».

No obstante, durante sus carreras no solo han sido rivales. También han tenido la oportunidad de luchar codo con codo cuando defendieron los colores del Logroñés en la temporada 2014-2015. Sin embargo, solo coincidieron media temporada: «En enero él salió de vuelta a Galicia. Tuvimos poco tiempo para disfrutar esa experiencia». Además, coincidieron en el Cornellá, cuando Marc fue convocado con el primer equipo a pesar de ser juvenil.