Elady estará finalmente entre 7 y 10 días de baja

El partido solidario disputado el miércoles en el Cartagonova fue todo un éxito. Sirvió para que la ciudad disfrutara con la visita de todo un Fútbol Club Barcelona y, por supuesto, para recaudar fondos en favor de las familias afectadas por la DANA.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para el conjunto albinegro. Elady se marchó lesionado a la media hora de juego con signos evidentes de dolor. Tras el encuentro, las declaraciones de propio jugador no hacían tener el mejor de los presagios: «Puede que me haya roto». Tampoco invitaban al optimismo las palabras de Gustavo Munúa en sala de prensa: «Tenemos que esperar a las pruebas, pero no tiene buena pinta».

Pocas veces seguramente se alegrará la afición albinegra de escuchar cómo su entrenador no iba del todo encaminado. Finalmente, y como anunciaba el club a través del parte médico, Elady solo sufre una elongación en el aductor del muslo izquierdo y será baja entre 7 y 10 días. Se perderá por lo tanto el encuentro del domingo ante el Talavera y muy probablemente el de la siguiente jornada en Villarrubia. Una lesión mucho menor de lo que se esperaba en los momentos posteriores al partido y que suponen un problema menos para el club a largo plazo.

Sin embargo, los problemas estarán presentes este fin de semana. Con Elady y Jovanovic –baja también durante dos o tres semanas por un esguince de la sindesmosis en el tobillo derecho- ausentes, y Caballero tocado, Munúa tendrá que buscar una solución para ocupar el puesto de 'nueve'. Ya probó el técnico uruguayo en la segunda parte ante el Barça con Quim Araujo de referente en punta, perfilándose este como una de las posibles soluciones.

También podría ser baja David Forniés, que sufre una elongación del bíceps femoral y que deja al Cartagena sin un lateral izquierdo puro.