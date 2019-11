Solo fútbol y solidaridad

Los azulgranas ganan ante un público que agradece su gesto altruista y despide a Gerard Piqué con una cerrada ovación.

El Cartagonova se vistió de gala para recibir al Fútbol Club Barcelona en su visita a la ciudad. El motivo –el amistoso solidario con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a las familias afectadas por la gota fría que azotaba a la Región el pasado mes de septiembre- no era ni mucho menos el que le hubiera gustado a los 14.000 espectadores -aproximadamente- que llenaron las gradas. Las camisetas blanquinegras y azulgranas tiñeron un estadio que se volcó para ver y para agradecer su presencia a uno de los mejores equipos del mundo.

Porque lejos de todo lo que rodea al equipo dirigido por Ernesto Valverde, lo más importante del partido era sin duda el carácter solidario del mismo. Como aseguraba durante las últimas semanas y reiteraba antes de la comida de directivas el presidente del Cartagena Paco Belmonte, el Barça «se volcó desde el primer momento y ha puesto todas las facilidades posibles. Lo que pretendemos es que el partido sea una fiesta del fútbol».

Y vaya si lo fue. Seguramente no a nivel deportivo, porque el encuentro no se puede decir que fuera ni mucho menos brillante. Con un Barça a medio gas que salió de inicio con los seis futbolistas del primer equipo que viajaron (Piqué, Dembèlè, Sergi Roberto, Neto, Junior Firpo y Carles Aleñá) y con un Cartagena que comenzó con varios titulares (Andújar, Fucile, Verza y Elady) y algunos de los menos habituales, las ocasiones en la primera parte brillaron por su ausencia.

A pesar de que el Cartagena salió muy intenso y con mucho ímpetu en los primeros minutos, enseguida fue el Barça el que se hizo con el dominio del balón. Un dominio que en muy pocas ocasiones se tradujo en oportunidades claras de gol. Solo un mano a mano de Dembèlè y una volea de Carles Aleñá, resueltos de forma impecable por Esteve –que fue el más destacado de los albinegros, dicho sea de paso- pusieron en apuro al conjunto de Gustavo Munúa. El Cartagena, por su parte, tuvo la más clara en botas de Siafa tras una gran jugada de Rodrigo por la derecha. El delantero del filial había entrado sustituyendo a Elady, que se marchó lesionado a la media hora de juego. Pocos minutos después iba a ser Gerard Piqué el que, entre los aplausos del Cartagonova, se marchaba al banquillo.

Ya en la segunda parte, con los dos equipos plagados de jugadores del filial, el Barça decidió el encuentro con dos acciones aisladas. Primero con un disparo de Carles Pérez desde dentro del área con la pierna zurda ante el que nada pudo hacer Esteve. Después, a pocos minutos del final, con una gran combinación que terminó rematando a placer Marqués.

No obstante, durante la segunda mitad lo más destacado estuvo en la grada. Los espectadores se encargaron de poner el picante que faltaba sobre el césped. Fueron continuos los cánticos hacia el equipo, se encendieron las linternas de los móviles y se hizo 'la ola' en repetidas ocasiones. Se pudieron escuchar incluso cánticos de 'auxilio' hacia el Mar Menor, aprovechando la presencia en el palco del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Junto a él, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y la vicealcaldesa, Noelia Arroyo. Un palco en el que no solo se pudo ver a personalidades del mundo de la política. También estuvieron presentes, como no podía ser de otro modo, las directivas de ambos equipos, encabaezada la del Barça por el presidente, Josep María Martomeu, y Éric Abidal, secretario técnico del fútbol profesional y ex jugador del primer equipo. «Es un orgullo para nosotros poder venir en representación del Fútbol Club Barcelona a poner nuestro granito de arena y ayudar a todas esas familias que lo pasaron tan mal hace unas semanas. Esperamos que salgan pronto adelante. Para eso estamos aquí», aseguraba el presidente de la entidad azulgrana en las horas previas al encuentro.

La cara amarga del partido se presentó en forma de lesión. Además de las bajas con las que contaba el técnico uruguayo, se sumó un nombre más a la lista. Elady, que se marchó lesionado en la primera parte está prácticamente descartado para el encuentro del domingo en Talavera, y se espera que esté ausente más encuentros.