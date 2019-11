Elady se lesiona y corre peligro de estar de baja varias semanas

La de ayer fue una noche especial para Cartagena en la que prácticamente todo salió a pedir de boca. La ciudad se volcó para recibir al Barça y estuvo a la altura de la entidad del club azulgrana. La duda acerca de los posibles pitos que podía recibir la expedición del Fútbol Club Barcelona quedaron disipadas cuando, desde el momento en el que pusieron el pie en la ciudad, fueron recibidos con el cariño que se merecían por parte de la gente. A nivel de organización no hubo problemas y la gente se marchó satisfecha a casa por haber podido disfrutar de algunos de los mejores futbolistas del mundo, aunque fuera durante pocos minutos.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el Fútbol Club Cartagena. Antes de llegar a la media hora de juego, Elady disputaba un balón con la defensa del Barça, pegado a la banda izquierda. El jienense quedaba tendido sobre el terreno de juego con signos evidentes de dolor. La asistencias saltaron para atenderlo, y se tenía que marchar a la banda para poder ver con claridad qué le pasaba. Mientras esto ocurría, Siafa –el joven delantero del filial albinegro- estaba ya calentando y cambiándose la camiseta de entrenamiento por la de partido. El máximo goleador del Cartagena la temporada pasada volvía al campo para esperar a ser sustituido. Apenas se movió en el tiempo que estuvo esperando a que el balón saliera fuera. Esos dos minutos se los pasó totalmente parado en el centro del campo junto al que anoche fue su compañero de batallas, Gerard Piqué. Cuando llegó el momento, salió ovacionado por la afición albinegra y se marchó al banquillo.

Tras el encuentro, el propio Elady –que posó con la camiseta del 'tres' del Barça- reconocía en zona mixta que las sensaciones no eran buenas y que había sentido algo en el abductor. «Puede que me haya roto», aseguraba el delantero. En la misma línea iban las palabras de Gustavo Munúa, que en sala de prensa confirmaba que lo de Elady «no tiene buena pinta».

Poco optimistas con Elady

Las declaraciones del entrenador del Cartagena y del propio jugador no invitan a tener un buen presagio acerca de su lesión. A falta de las pruebas médicas, no parece que Elady vaya a estar disponible para este fin de semana ante el Talavera. Sin embargo, más allá de eso, preocupa el tiempo que pueda estar alejado de los terrenos de juego.

Más complicado aún es el asunto cuando uno echa un vistazo a la plantilla del Cartagena y ve que no dispone de ningún 'nueve' al cien por cien. El jienense era una de las opciones que manejaba Munúa para sustituir a los dos delanteros del equipo. De hecho, ante el Barça actuó en esa posición hasta que tuvo que marcharse al banquillo. Caballero se lesionaba en el amistoso que el Cartagena disputó hace una semana ante el Brentford sub-21 en La Manga Club, mientras que Jovanovic se marchaba tocado del último encuentro del liga ante el Recreativo Granada. Encuentro en el que, por cierto, anotó el gol de la victoria. El serbio no estará ante el Talavera, y el ariete argentino tiene posibilidades de llegar, aunque lo normal sería que no lo hiciera.

Lo que es seguro es que, con los tres delanteros ausentes, para Gustavo Munúa sería un auténtico quebradero de cabeza buscar una solución y encontrar una referencia en ataque ante el Talavera (17.00 horas).