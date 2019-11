Álex: "Hasta el sábado no vamos a pensar en la Copa de Europa"

Álex Yepes, uno de los capitanes de ElPozo Murcia, comentó ayer que necesitan olvidarse de la Ronda Élite de la Copa de Europa para mañana viernes lograr una victoria ante el Levante antes de viajar hasta Kazajistán. «Debemos ser profesionales. Lo primero es pensar en el Levante, porque ya pudimos liarla el pasado fin de semana ante el Osasuna Magna, y no nos podemos desviar del camino. Son muy importantes estos tres puntos y vamos a hacer un paréntesis hasta el sábado», afirmó el pívot de Cieza, quien tras el encuentro ante el conjunto pamplonés que ganó ElPozo, admitió que los árbitros habían favorecido a su equipo en una jugada. Una semana antes, en Santa Coloma, el internacional se había quejado de una decisión de los colegiados que anuló un tanto al estar fuera de tiempo. Álex afirmó sobre los árbitros que «para mí hay que hablar de ellos, pero siendo consecuentes si tienes o no razón. Para mí nos perjudicaron la semana anterior ante el Santa Coloma y esta semana nos han beneficiado, no me escondo nunca».

La próxima semana llegará uno de los momentos más importantes del equipo, con la Ronda Élite de la Copa de Europa, donde estará en juego el pase a la Final Four: «Confío en el equipo, en todos mis compañeros. Estamos trabajando bien y físicamente estamos preparados. Sabemos que nos ha tocado el peor grupo, pero vamos con toda la ilusión del mundo porque tenemos el sueño de pasar a la Final Four». Los murcianistas iniciarán la competición ante el anfitrión, el Kairat Almaty, al que ya vencieron en la fase previa en Hungría: «Sabemos lo que nos vamos a encontrar, un equipo que nos va a tener muchas ganas, al que ganamos en la anterior ronda. Vamos a intentar dar la sorpresa porque los otros equipos también son muy buenos», dijo.