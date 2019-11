Paco Lorca, nuevo entrenador del Águilas

Paco Lorca, quien fuera jugador de uno de los mejores Águilas CF de la historia, aquel que en la temporada 2005-2006 jugó la fase de ascenso a Segunda División, vuelve al club costero, pero en esta ocasión para sentarse en el banquillo y dirigir al equipo. Paco Lorca, quien sustituye en el banquillo de El Rubial a Gaspar Campillo, fue presentado ayer.Paco Lorca dirigió ayer su primera sesión de entrenamiento en El Rubial, un campo del que dice que «el hecho de entrar a El Rubial, es algo especial, en ese campo he vivido una de mis mejores etapas como profesional y tengo recuerdos buenísimos, veraneo en Águilas, estoy muy a menudo en Águilas y si añado que es para dirigir al equipo, estoy muy contento de volver a El Rubial».Nació en Cartagena y ha crecido a medio camino entre Lorca y Águilas. Debutará con el Águilas FC como entrenador de Tercera División. «Si me hubieran dado a elegir un equipo para debutar en Tercera, sin dudad hubiera elegido el Águilas, es el equipo soñado, es una oportunidad buenísima, para trabajar, para crecer y aprovecharla». Aunque llega en un momento complicado, está convencido que la trayectoria negativa del equipo se puede revertir: «No estamos acostumbrados a ver al Águilas tan abajo, por circunstancia está donde está, pero creo que tenemos tiempo y mimbres para competir con todos y no negarnos la oportunidad de llegar lo más arriba posible, hay tiempo y plantilla para conseguirlo. Según el entrenador, el presidente Fernando Chavero le ha pedido que «haya disciplina, seriedad, tiene un proyecto de futuro muy ambicioso que puede repercutir no solo a nivel futbolístico, también de ciudad, creo que personas así tenemos que cuidarlo, hay que valorar lo que hace».

El nuevo técnico blanquiazul debutará este sábado ante el Huercal-Overa en El Rubial, en un encuentro que comenzara a las 19.00 horas. Los aficionados se tendrán que acostumbrar a este día y a esta hora, y una jornada y horario al que se tiene que acostumbren los aficionados costeros, puesto que la directiva costera ha decidido que todos los partidos de casa que sean posible se disputen en sábado.