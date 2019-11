Fotis recupera efectivos para reencontrarse con el UCAM

Fotis Katsikaris se reencuentra el próximo domingo con el UCAM Murcia (13.00 horas). El entrenador que llevó a los universitarios a disputar por primera y única vez en su historia los play off por el título, lo hará con el Herbalife Gran Canaria, al que llegó el pasado verano tras una temporada como ayudante en la NBA con Utah Jazz. Será en Las Palmas donde dos campañas después se verá las caras con un equipo murciano al que dirigió en dos etapas diferentes. Pero no será la primera vez que se crucen en el camino el UCAM y el técnico griego. Ya ocurrió cuando dirigió al Iberostar Tenerife en la 2017-2018, cuando los murcianistas eliminaron en la Champions a los insulares.

Para enfrentarse al UCAM, Katsikaris recuperará efectivos. Después de sumar dos triunfos a domicilio consecutivos, podrá contar con el pívot griego Ioannis Bourousis, quien no pudo jugar el pasado domingo en la victoria en Bilbao por el fallecimiento de su padre, y al alero Xabi Rabaseda, campeón del mundo este verano con la selección española y que estaba de baja desde la tercera jornada por culpa de una lesión. El catalán ya empezó a entrenar casi al mismo ritmo que sus compañeros la pasada semana, pero no llegó a viajar hasta Miribilla, donde los insulares, que esta campaña no juegan competición europea, vencieron con una actuación estelar de Omar Cook, quien en las dos últimas jornadas, que acabaron con triunfo de su equipo, ha promediado 20 puntos y 8,5 asistencias en 30 minutos en pista.

El Gran Canaria, después de un inicio de temporada complicado, con derrotas ante el Casademont Zaragoza y el Movistar Estudiantes, reaccionó con victorias frente al Baxi Manresa y el MoraBanc Andorra. Posteriormente cayó en Barcelona y en casa contra el Joventut de Badalona en un mal encuentro, pero coincidiendo con dos visitas complicadas a Valencia y Bilbao, los insulares reaccionaron y ofrecieron su mejor versión.