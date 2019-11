Piqué, Dembélé y Sergi Roberto apuntan a Cartagena

Messi, Suárez, Griezmann y el resto de estrellas estarán con sus respectivas Selecciones

El pasado mes de septiembre la Región y otras Comunidades de España se vieron afectadas por las torrenciales lluvias que la DANA dejó a su paso por la Península. Afortunadamente en la Región de Murcia no hubo que lamentar víctimas. Sin embargo, muchas familias vieron cómo sufrían innumerables daños materiales de los que tardarán mucho tiempo en recuperarse. Con el objetivo de poner solución –o al menos aportar su granito de arena a la causa-, el Fútbol Club Cartagena, a través de 'FCC Business' organizó el amistoso solidario ante el Fútbol Club Barcelona para el día 13 de noviembre, en el que todos los fondos recaudados irán destinados a ayudar a todos los que se vieron afectados.

Desde que hace algo más de un mes se anunciara el encuentro, no han sido pocas las hipótesis acerca de los jugadores de la plantilla azulgrana que podrían acudir. Cuando el Cartagena anunció el partido, en el cartel del mismo figuraban Messi, Griezmann y Gerard Piqué como principales atracciones. De estos tres, solo el último podría estar mañana en el Cartagonova. El central, que dejó de ir con España después del Mundial de 2018 sería el principal atractivo culé. Junto a él podrían estar Sergi Roberto y Dembelé, que no han sido convocados con España y Francia respectivamente. Además Umtiti, Junior Firpo, Neto y Todibo serían los otros componentes de la plantilla del primer equipo presentes en Cartagena. Los que no estarán serán los laterales Jordi Alba y Semedo, que están recuperándose de sus respectivas lesiones, y los que tienen compromisos internacionales.



Las estrellas, con sus selecciones



Y es que gran parte de la plantilla del Barcelona, como es lógico, estará concentrada con sus respectivas selecciones. La principal estrella y que a todo el mundo le hubiera gustado ver sobre el césped del feudo albinegro es Leo Messi. Durante unos días se especuló con la posibilidad de que viajara con el equipo por la sanción que arrastraba con su Selección, pero finalmente estará para disputar los compromisos internacionales que Argentina tiene ante Brasil y Uruguay. Precisamente con estos países están también convocados el uruguayo Luis Suárez -que jugará también ante Hungría- y el brasileño Arthur Melo –que además de Argentina, se verá las caras con Corea del Sur-.

Quien también cruzará 'el charco' será Arturo Vidal, ya que Chile se enfrentará a Perú. Sus compañeros en el centro del campo culé estarán también con sus combinados nacionales. Sergio Busquets está concentrado con España –que se verá las caras ante Malta y Rumanía-, mientras que Ivan Rakitic y De Jong estarán con Croacia y Holanda respectivamente.

Por su parte, los franceses Antoine Griezmann y Lenglet irán con Francia para enfrentarse a Moldavia y Albania, correspondientes ambos encuentros a la fase de clasificación para la Eurocopa, mientras que Ter Stegen hará lo propio con el combinado alemán ante Bielorrusia e Irlanda del Norte. La novedad ha sido el joven delantero Ansu Fati, que finalmente irá convocado con la selección española sub-21.



Quedan dos mil entradas



La expectación que rodea el amistoso solidario viene acompañada de la gran respuesta por parte de aficionados del Fútbol Club Cartagena, así como del resto del resto de ficionados al fútbol en la Región. Todo ello, a pesar de las bajas que presentarán los azulgranas. Desde el primer día hubo una respuesta masiva del público y se fueron agotando las localidades en varias zonas de la grada del Cartagonova. Sin embargo, aún hay disponibles alrededor de dos mil entradas para presenciar el amistoso ante el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde. El precio de las entradas oscila entre los 20 (tribuna alta) y los 12 euros (fondos) para los adultos, y son de 10 euros para los niños. Recordemos que todos los fondos recaudados irán destinados a ayudar a las familias de la Región de Murcia afectadas por la DANA dutante el pasado mes de septiembre. El encuentro podrá seguirse también a través de la televisión. Tanto a nivel regional en La7 Televisión como a nivel nacional en Gol TV.