Larentzakis: "Necesitamos que venga más gente al Palacio y aporte su energía"

Giannoulis Larentzakis, jugador internacional griego del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha reconocido este miércoles que le sale "de forma automática" el genio en la pista "y no para que el público me quiera", añadiendo que necesitan que "venga más gente al Palacio de los Deportes para que aporte su energía".

Larentzakis, de 26 años, es debutante en la Liga Endesa, a la que llegó poco antes de comenzar la competición procedente del AEK de Atenas y en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes ha aludido a ambas competiciones.

"Hay muchas diferencias y notables entre la Liga de España y la de Grecia. La española es la mejor de Europa y se juega con mucha más velocidad", ha comentado después de haber transcurrido ocho jornadas, de las que ha participado en siete y en las que promedia 7,9 puntos, 3,7 rebotes, 2,3 asistencias y 6,1 de valoración en 19 minutos por encuentro.

"No hemos visto todavía el 100% de mí y trabajo duro semana a semana para ser mejor y para ayudar al equipo a que gane, que es lo más importante, pero todavía me queda mucho por desarrollar", ha apuntado refiriéndose a su rendimiento.

El escolta heleno destaca por su coraje y temperamento y lo demostró celebrando la victoria que el UCAM CB consiguió el domingo frente al Valencia Basket en la prórroga por 97-95.

"Yo soy expresivo y me sale de forma automática y no para que el público me quiera. Cuando gano sólo pienso en celebrarlo y creo que eso no es malo pues pienso para mi público y me expreso tal y como soy", ha indicado para añadir que "ganarle al Valencia Basket, que es un equipo de Euroliga, tiene mucho más mérito".

"En ese partido demostramos de principio a fin que queríamos ganar y jugamos con mucha intensidad, por lo que había que celebrarlo por todo lo alto", ha seguido diciendo.

Según Larentzakis, la afición "ayuda y da mucha energía" y eso motiva que "el ritmo de los partidos sea todavía más alto".

"Necesitamos que cada vez venga más gente al Palacio de los Deportes para que aporte su energía", ha comentado incidiendo en la importancia del factor grada.



El domingo, contra el Gran Canaria

El domingo tocará visitar al Herbalife Gran Canaria, en el que militan varios paisanos de Larentzakis como el pívot Ioannis Bourousis y el entrenador Fotis Katsikaris, ex del UCAM CB.

"Estoy súper motivado por jugar contra los mejores y daré el máximo", ha declarado pensando en ese compromiso que le llega al cuadro universitario después de dos victorias que truncaron una mala racha de tres derrotas seguidas.

"Perder como lo hicimos en los últimos segundos en varios encuentros nos llevó a trabajar muy duro y a prepararnos mentalmente y por suerte salió bien el trabajo y esto fortalece al grupo", ha reconocido uno de los nuevos en un equipo que es décimo en la tabla con cuatro partidos ganados y otros tantos perdidos.