Los 'hermanos chofff' del UCAM

Puede que para muchos el arranque de la NBA esté siendo un poco descafeinado por las lesiones de Klay Thompson y Stephen Curry. Los jugadores de los Golden State Warriors están inmersos en la recuperación de dos lesiones de gravedad y pocas son las esperanzas de poder ver a los 'Splash Brothers', apodados así por el ruido - o la salpicadura- que hace el balón con la red con sus lanzamientos desde el perímetro, esta temporada. Un término parecido al utilizado por el periodista Guille Giménez en sus narraciones de Movistar + y su conocidísimo 'Ha sonado chofff' a altas horas de la madrugada cuando el balón entra limpio por el aro después de un lanzamiento con mucho arco.

La tensión y el ensordecedor ambiente de la grada en el Palacio el pasado domingo en la victoria del UCAM Murcia CB frente al Valencia Basket lo taparon, pero algo así debió sonar cuando en el tramo decisivo del encuentro aparecieron los lanzamientos de Jarell Eddie y Askia Booker. Ambos finalizaron el partido con 24 puntos en sus casilleros, y los dos aparecieron en los momentos más importantes. Sobre todo en la parte decisiva, cuando dos triples del ala-pívot sirvieron para adelantar a los universitarios tanto en el último cuarto como en el desenlace de la prórroga para acabar logrando la cuarta victoria de los de Sito Alonso este curso en la ACB. Eddie llegó este verano al Palacio como el segundo mejor triplista de la liga francesa, y en tan solo ocho jornadas ya está en lo más alto de las estadísticas en esta faceta de toda la Liga Endesa.

El norteamericano es el segundo jugador, por detrás de Askia Booker, que más triples intenta y también el segundo que más convierte con un brillante porcentaje que supera ligeramente el cincuenta por ciento (51,7%), firmando una media de 14,4 puntos por partido. Además, también es el más fiable desde el tiro libre siendo el elegido para las acciones antirreglamentarias. Su rápida mecánica de lanzamiento le permite anotar tanto las jugadas diseñadas por la pizarra del técnico madrileño como las acciones en las que hay que tirar de sangre fría cuando el reloj más calienta, y su tope ahora mismo desde el perímetro se encuentra en seis triples en la victoria frente al Casademont Zaragoza en la tercera jornada. «Puede tirar de tres siempre que quiera. Si no, no le hubiéramos fichado. Lo único que le pido a Jarell, y a cualquiera, es que si tiene a tres tíos encima no lo tiene que hacer. Pero si no tira en las posiciones buenas que tenga, es un problema para el equipo», explicaba Sito Alonso en una entrevista a este diario al principio de la temporada sobre el ala-pívot, quien antes de aterrizar en Europa probó suerte en varias franquicias de la NBA y disputó la Liga de Desarrollo.

Uno de los mejores 'aliados' de Jarell Eddie esta temporada está siendo Askia Booker, quien además de su talento para anotar también está repartiendo el peso ofensivo entre sus compañeros. Muestra de ello son las nueve asistencias con las que finalizó el partido ante el Valencia Basket el pasado domingo en el Palacio, para sumar un total de 36 en estas ocho primeras jornadas (unas cuatro por partido). De todas ellas, un 16,6% han caído en las manos de un Jarell Eddie que ha sido letal desde el perímetro para lograr esos números. No obstante, todo el juego que acapara Askia Booker le convierte también en el jugador de la Liga Endesa que más triples intenta con 80 por los 33 convertidos (41,3%) siendo claves en algunos momentos de los partidos. El base de Los Ángeles es la piedra angular de este UCAM Murcia, y el técnico madrileño también mostró su satisfacción con su evolución esta campaña. «Askia Booker está mejorando a nivel colectivo y el equipo mejora con él, ahora hay que disfrutarlo», explicó Sito Alonso tras lograr la cuarta victoria del curso.

Y es que, además de ser los dos jugadores referentes de la plantilla, al ser los máximos anotadores con una media de 21,1 puntos para Booker y 14,4 para Jarell Eddie, también son los que más minutos están en pista con medias de 30:53 para el base y 25:56 para el ala-pívot.