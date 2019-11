ElPozo debutará ante el Kairat en la UEFA Champions League

ElPozo Murcia FS debutará en la Ronda Élite de la UEFA Champions League ante el anfitrión Kairat Almaty el jueves 21 de noviembre, en el Balaun Sholak Sport Palace, con una capacidad para 5.000 espectadores. Al día siguiente se enfrentará a SL Benfica y concluirá el torneo, el domingo, ante el Pesaro.

El conjunto murciano viajará el próximo lunes 18 de noviembre a Kazajistán para disputar la Ronda Élite ante Kairat Almaty, SL Benfica portugués y Pesaro italiano, enmarcados en el Grupo C, donde solo se clasificará uno para Final Four que se disputa en el mes de abril de 2020. Antes, este próximo viernes 15, ElPozo visitará al Levante (20.45 horas) en partido de Primera División

Como ha indicado el director general de ElPozo Murcia FS, Fran Serrejón, "la próxima semana es muy especial, marcada en el calendario tras varios años sin participar y con el objetivo de poder volver a disputar una Final Four y tener la opción de ser campeones de Europa. Es fundamental". Y remarcó que "el equipo lo afronta con mucha ilusión y ganas siendo el reto dificilísimo. Y se da la circunstancia de que puedes estar clasificado en dos días y también eliminado y que el partido del domingo no tenga demasiada valía. Esto es lo que tiene un grupo tan igualado como el nuestro".



Horarios Ronda Élite

Jueves 21 de noviembre: Kairat Almaty vs ElPozo Murcia FS (14.00 hora española)

Viernes 22 de noviembre: ElPozo Murcia FS vs SL Benfica (11.30 hora española)

Domingo 24 de noviembre: ElPozo Murcia FS vs Pesaro (10.30 hora española)

La plantilla de ElPozo Murcia FS viajará el lunes temprano al aeropuerto de Valencia, donde cogerá un avión para hacer escala Valencia-Estambul-Almaty, con unas 20 horas de viaje aproximadamente. Y regresarán el lunes 25 a Murcia con el mismo trayecto Almaty-Estambul-Valencia, y dos días después recibirán a Movistar Inter en el Palacio de los Deportes, encuentro aplazado de la jornada décima de Liga regular.



ElPozo Murcia FS consiguió la clasificación para la Ronda Élite tras ganar en la Main Roun al anfitrión húngaro 5-0, Mvfcfutsal Berettyóújfalu, y 3-2 al subcampeón de la Champions Kairat Almaty. Y concluyó en la fase de grupos en segunda posición, después de rozar la victoria ante el Sport Club KPRF ruso 6-5, con un final de infarto.