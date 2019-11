La Audiencia Provincial tira para atrás el primer recurso de Mauricio García

Cuando el Juzgado de lo Mercantil de Murcia ha declarado válida la ampliación de capital llevada a cabo por el Real Murcia a finales del pasado curso, la Audiencia Provincial ha resuelto sobre el recurso que interpuso Mauricio García de la Vega por la resolución previa, en la que la juez María Dolores de las Heras rechazó la petición de medidas cautelares y la anotación preventiva.

Según informaba ayer el Real Murcia en un comunicado, la Audiencia Provincial «denegó la medida cautelar de anotación preventiva» que había solicitado De la Vega tras recibir el 'no' del Juzgado de lo Mercantil. Contra esta decisión no cabe recurso. Además, se condena al demandante a pagar las costas.

A diferencia de lo que hizo la titular de dicho tribunal en su auto de febrero, en el que dejaba muchas pistas de lo que iba a decidir en el juicio de la pasada semana; en este caso, el máximo órgano judicial en la Región no ha entrado a fondo en el caso, limitándose al tema a tratar, que no era otro que la medida cautelar, por lo que no da pistas de lo que hará cuando tenga que decidir sobre la demanda principal. Y es que, aunque Mauricio García de la Vega no lo ha confirmado, lo más normal es que recurra la sentencia conocida hace una semana y en la que se declaraba válida la amplición.

De hecho, los jueces de la Audiencia Provincial que han elaborado este auto, al contrario de lo que decía el Mercantil, dan la razón al demandante cuando defiende que no se podía ejecutar el laudo antes de que se aprobara la ampliación. Sin embargo, añaden, que no se expresan sobre esa cuestión porque «lo que nos ocupa es la medida cautelar».

«Más allá de que no le falta razón a la apelante de que no se comprende muy bien el reproche judicial por la ausencia de la ejecución del laudo con anterioridad, cuando la notificación del laudo íntegro tiene lugar el 18 de septiembre y es el 16 de octubre de 2018 cuando se legaliza y apostilla por las autoridades suizas, requisitos necesarios para instar el reconocimiento y su ejecución, ello desviene accesorio. Lo esencial para desechar este argumento como fundamento del periculum es la propia manifestación del recurrente de que el mismo no se refiere a la medida cautelar que nos ocupa», indican los magistrados del máximo órgano judicial de la Región.