Aketxe encuentra el pulso del UCAM Murcia

El pasado 27 de octubre el UCAM Murcia sintió tocar fondo. El 3-0 encajado frente al Sevilla Atlético fue como un puñal clavado directamente en el corazón. La derrota no solo ponía en mayúsculas la palabra crisis sino que además dejaba al club universitario en una situación de duda total, y es que tres semanas antes había decidido cambiar de entrenador para revertir la situación. Las miradas se desviaron entonces a la plantilla. Un grupo confeccionado para luchar por el play off se hundía en la tabla sin que nadie dentro de la entidad tuviese una respuesta clara.

La vuelta a La Condomina, donde Miguel Rivera lograba su primera victoria al ganar al Badajoz, tampoco dio un respiro a los azulones. Frente al Cádiz B solo se sumaba un punto. Pero las sensaciones fueron diferentes. A lo largo de los noventa minutos el equipo universitario dejó detalles de estar vivo. Realizó un buen juego y generó ocasiones para ganar. Todo se complicó con la falta de acierto y el gol de penalti de los gaditanos, sin embargo, como destacaba posteriormente el técnico, los jugadores, en vez de hundirse por otro marcador en contra, siguieron generando ocasiones hasta conseguir el gol del empate en el minuto 90.

Isaac Aketxe, que no está cumpliendo con las expectativas de su fichaje y que incluso se quedó en el banquillo frente al Badajoz y al Sevilla Atlético, salía al rescate. Solo había marcado hasta ese momento un gol el vasco. Lo hizo el 7 de septiembre, permitiendo sumar un punto frente al Marbella (2-2). Desde ese encuentro hasta el choque ante el Cádiz pasaron cincuenta y seis días, casi dos meses en los que el bilbaíno no había visto puerta, casi dos meses en los que los delanteros del UCAM habían dejado en la cuneta a su equipo, convirtiéndole en el menos realizador de todo el grupo.

Fue en el minuto 90 cuando Aketxe permitía a los universitarios salvar un punto en La Condomina contra el filial gaditano. No necesitó tanto el vasco para abrir el marcador el domingo en Algeciras. A los siete minutos, los de Miguel Rivera ya estaban por delante en el marcador. Tras una gran asistencia de Mayoral, el '9' de los azulones lograba su tercer tanto de la temporada.

El tempranero tanto no fue un espejismo. El UCAM Murcia siguió dejando detalles para la esperanza. Acumuló múltiples ocasiones en un campo complicado, aunque de nuevo pagó la falta de gol. De hecho, el Algeciras empataría en el minuto 51 desde el punto de penalti. No perdieron el aliento los de Miguel Rivera, que siguieron acercándose a la portería rival, hasta el punto de estrellar dos balones en el palo. La mala suerte se acabó cuando en el minuto 92 Aketxe aprovechaba un pase de Perales para poner el 1-2 y para encontrar el latido de un UCAM que tendrá ahora dos semanas claves para confirmar que ha salido de la crisis. Este domingo visita La Condomina el Córdoba y una semana después tendrán que visitar a un San Fernando en puestos de play off.