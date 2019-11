El Imperial sigue con su racha

El filial del Real Murcia continúa con su buena racha de resultados gracias a un juego práctico y eficaz. El Plus Ultra apenas resistió tres minutos las acometidas de los locales, que salieron muy mentalizados en un partido de los que podrían denominarse peligrosos debido a la difícil situación en la tabla de su rival.

Los de Javi Motos avisaron en el primer minuto con un posible penalti sobre Pedrosa. Sin embargo, sería en la segunda ocasión en la que los granas pisaban el área de Vivancos cuando el árbitro sí que señaló la pena máxima, transformada por Pedrosa para abrir la lata.

La única ocasión en que los de Llano de Brujas se acercaron a los dominios de Pepe fue en un saque de esquina a los 16 minutos de partido. Desde ese momento el encuentro fue de color grana, ante un rival que no fue incapaz de oponerse a su monólogo.

Así, cerca de la media hora vino el segundo tanto, gracias a un gran remate de cabeza de Cuxart a la salida de córner. Antes del descanso, otra falta dentro del área del Plus Ultra acabó de nuevo en penalti, ejecutado por parte de Silvente que ya suma once goles en su cuenta goleadora particular.

En la segunda parte, los cambios hechos por el Plus Ultra no dieron resultado y la ventaja murcianista no se vio comprometida en ningún momento. Ante la placidez del partido, Javi Motos pudo dedicar los segundos cuarenta y cinco minutos a hacer pruebas tácticas, moviendo jugadores de posición y probando sistemas nuevos.

No había más partido y lo único que sucedió, además, fue de nuevo a favor del Imperial, cuando en el minuto 85 Rubén Gómez aprovechó un error del meta visitante Vivancos para anotar el definitivo 4-0, resultado con el que terminó el encuentro.