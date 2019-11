El UCAM Murcia no puede agotar más vidas en su salida a Algeciras

La barra de vidas del UCAM Murcia en el actual campeonato de liga está agotado y solo se han disputado once jornadas. Los universitarios están fracasando en este inicio de temporada, y ni el cambio de entrenador se ha notado en los resultados. En la zona baja de la clasificación, con solo once puntos, el cuadro azulón solo ha ganado dos partidos, sumando cinco empates y cuatro derrotas. Pese a la decisión de la directiva del UCAM de cambiar por la vía rápida el entrenador, echando a Rubén Albés y apostando por Miguel Rivera, la llegada del andaluz no ha cambiado la cara al equipo. No pasaron del empate frente a un Cádiz B que se adelantó en el marcador, fueron arrollados por el Sevilla Atlético en la mayor derrota de la campaña, cayeron en La Constitución frente al Yeclano y solo ganaron al Badajoz con un gol en el último minuto de Manu Justo.

Por eso, sin vidas ya en el cartucho, al UCAM Murcia solo le queda reaccionar. No saben lo que es ganar a domicilio. Lo intentarán esta tarde en el campo de un Algeciras que tampoco encuentra el camino de la victoria. Con los mismos puntos que los universitarios (11), los de Fajardo llevan dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

No tiene bajas para este encuentro Miguel Rivera, que recupera a un Chavero que en las últimas semanas no ha jugado al estar fuera por motivos familiares. Al no llegar los resultados, el técnico andaluz sigue haciendo movimientos en su once titular. Habrá que ver si vuelve a apostar por Aketxe como hace una semana, cuando el exalbinegro marcó el gol del empate ante el Cádiz B, o si prefiere poner en la punta de ataque a Manu Justo o Perales, quienes de momento no están disfrutando de demasiadas oportunidades.

El UCAM Murcia es el menos goleado de todo el grupo con solo 7 goles anotados.