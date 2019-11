A sacar las garras en la Liga

Con solo un punto de ventaja sobre los de abajo, recibe a un Marbella que está invicto.

El Real Murcia ha logrado esta semana el objetivo de obtener un billete para la próxima edición de la Copa del Rey. Los granas, que tenían mucho interés en alcanzar las semifinales de la Copa Federación para poder participar en el torneo copero, deben ahora centrarse en la competición liguera, donde los resultados no están llegando con la regularidad necesaria. De hecho, en la clasificación, el conjunto entrenado por Adrián Hernández cuenta con doce puntos, solo uno más que los equipos que están en zona de descenso. Salvaron hace una semana los murcianistas un empate en el Municipal de la Línea, pero el punto se queda escaso después de acumular tres jornadas sin ganar, de ahí la importancia del duelo de hoy.

No lo tendrá fácil el Real Murcia esta tarde en Nueva Condomina. Reciben los de Adrián Hernández a un Marbella lanzado. Los andaluces son terceros en la clasificación del Grupo IV con 21 puntos, acumulan tres victorias consecutivas y no saben lo que es perder en las once jornadas disputadas -5 triunfos y seis empates-, manteniéndose invictos todavía.

Habrá que esperar a esta tarde para ver qué once elige Adrián Hernández, aunque teniendo en cuenta que en liga el técnico grana siempre confía en los mismos, apenas se verán cambios respecto a las últimas jornadas. La duda principal es si el técnico del Real Murcia seguirá apostando por la defensa de tres centrales o cambiará ya de esquema viendo que en no ha dado el resultado esperado en los partidos que se han ido disputando en estas semanas. Baja segura es Víctor Curto, por su parte, tal y como dijo el entrenador murciano viernes en rueda de prensa, Josema volverá a la convocatoria y podría tener minutos en la segunda parte.

Con Lejárraga en la portería, la línea defensiva podría mantenerse fija. Antonio López, Armando y Edu Luna estarían secundados por Álvaro Rodríguez e Iván Pérez. La novedad, para reforzar un centro del campo en el que hay muchos espacios, sería la entrada de Juanra junto a Juanma y Manolo. Peque aparecería por la derecha y Chumbi se mantendría en el ataque. Otra posibilidad sería dejar en el banquillo a Edu Luna, retrasar a Iván Pérez y volver a alinear a Dorrio, que no lo hizo mal frente al Linense en Liga.