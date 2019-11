El FC Cartagena sigue intratable con un triunfo en Granada

Tampoco pudo el Recreativo Granada derribar la muralla del FC Cartagena (0-1). El conjunto de Gustavo Munúa continúa sin perder y sin encajar gol, y ya van nueve jornadas consecutivas sin hacerlo. Este domingo, los albinegros ganaron por la mínima, a su estilo, con un tanto al cuarto de hora de juego de Jovanovic. A partir de ahí, manejaron su renta y controlaron el partido para que el filial nazarí no pusiera en aprietos a Marc Martínez.

Salvo la ausencia de Pablo Caballero por lesión, Munúa salía con su once de gala, el formado por Marc Martínez en portería; Fucile, Andújar, Carlos David y Forniés en defensa; Cordero y Carrasquilla en el doble pivote; Quim Araujo de enganche; William y Elady en las bandas; y Jovanovic como único punta.

El Recreativo Granada, un equipo situado en puestos de descenso, empezó el partido voluntarioso. En los primeros instantes, dejaron claro que iban a por el partido, que necesitaban los puntos, y Pepe y Fran Serrano tuvieron opciones para adelantar a los suyos.

Pero fue Jovanovic, al cuarto de hora de juego, el que abrió la lata. Todo comenzó con una galopada de William de Camargo, al que tuvieron que pararle en falta justo antes de entrar al área. El lanzamiento, que era como un minicórner, lo remató el ariete cartagenerista con un cabezazo desde el área pequeña.

En el minuto 40, el Recreativo Granada tuvo la más clara, en una jugada embarullada que le cayó a Rubén, que estaba un poco escorado pero en posición franca. Su tiro rebotó en la madera.



Lesiones inoportunas

Las malas noticias llegaron en forma de lesión. Munúa se vio obligado a hacer los tres cambios por problemas físicos de sus futbolistas, y veremos la factura que pasa este partido en la plantilla. Carrasquilla fue el primero en abandonar el césped, y parece cosa seria. Entró por él José Ángel. En el descanso se marchó el goleador, Jovanovic, que había tenido problemas en el primer tiempo. Y más tarde se iría el otro mediocentro, Miguel Ángel Cordero, con problemas musculares.

Así pues, el FC Cartagena jugó la segunda mitad sin delantero centro, pero tampoco le hizo falta. Elady se colocó como hombre más adelantado, aunque Rodrigo también irrumpía desde la banda. El jienense, no tan acertado como otros días, era el que más se atrevía de los albinegros junto a William de Camargo, un cuchillo por la derecha.

Los de Munúa estaban en su salsa. Con el resultado a favor, sabían que los tres puntos no se iban a escapar. Como al principio, el Recreativo Granada regresó de los vestuarios con la intención de subir los decibelios del partido, pero no le hicieron ni cosquillas a la defensa del Cartagena. Ordenadísimos, y siempre con un hombre pegado al receptor del balón, los albinegros neutralizaron cada acercamiento del equipo local.

Salvo alguna un par de jugadas individuales de Elady, al que le faltó encontrar portería, poco pasó en la segunda mitad. El Cartagena controló el marcador, se defendió bien con el balón, y también sin él, y solo en los instantes finales los de David Tenorio soñaron con el empate. En un par de acciones a balón parado, subió a rematar hasta el portero, pero ni por esas.

Así pues, los tres puntos viajan a Cartagena. El equipo ya alcanza los 27 puntos, y será líder al concluir la jornada. Y lo que es más importante, ya suma 9 jornadas sin perder, y 9 sin recibir un solo gol.