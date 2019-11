Derrota inesperada del Alhama ElPozo

El Alhama ElPozo perdió con el Cáceres Femenino (2-0) en un partido correspondiente a novena jornada del Reto Iberdrola en el grupo Sur. Era el segundo desplazamiento consecutivo a tierras extremeñas y el balance es negativo, ya que ha sucumbido en ambos casos y por el mismo tanteo. El de la pasada semana, ante Santa Teresa, pudo considerarse normal, pero el cosechado ante el Cáceres no entraba en los planes, ya que se trata de un equipo teóricamente inferior a tenor de sus números.

La clave del partido estuvo en el primer gol local, nada más empezar el partido y en propia meta. Centró Ali Muñoz e Iris empujó hacia su portería.

Fue un mazazo inesperado que rompió todos los esquemas al técnico alhameño, Randri. Aun asi, las alhameñas dispusieron de suficientes ocasiones para haber empatado el choque antes del descanso. Helena Torres, Carmen Fresneda y Marina Martí pudieron igualar la contienda. Otro revés para Randri fue la lesión de Carmen Fresneda cuando restaban cuatro minutos para el final del primer tiempo.

En la reanudación pudo pasar de todo, ya que el Alhama salió a por todas, empujando mucho y teniendo ocasiones, pero el Cáceres, al contragolpe, también pudo matar el encuentro.

Randri no tenía mucho poder ofensivo en el banquillo. La delantera serbia Jelena Cubrilo fue baja al estar con su selección. Hizo todas las variaciones posibles, pero el gol no llegaba. Cuando mejor lo estaba haciendo el Alhama ElPozo, llegó el mano a mano de Andrea con Laura, lo ganó la jugadora local y sentenció el partido con el segundo tanto. Aunque restaban más de veinte minutos, el Alhama quiso pero no pudo.

Las alhameñas siguen en la zona media de la clasificación. Tras dos jornadas viajando por Extremadura, el Alhama volverá a su campo la próxima semana para enfrentarse al Valencia B.