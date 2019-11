Sandroni desea que el Yeclano siga mejorando tras su gran inicio

El Yeclano Deportivo sigue trabajando para el partido que disputará este domingo frente a la Balompédica Linense en La Constitución (17.00 horas), en medio de un magnífico ambiente, al encadenar el equipo seis partidos sin perder. Una buena racha que no es ajena para Sandroni, que entiende que «con el inicio que ha hecho el equipo, nos empiezan a tener un poco más de respeto pero nosotros también debemos tenerlo a la categoría y la clave está en el deseo de mejorar de los jugadores». En la previa a la visita de la 'Balona', el técnico azulgrana recordó que «si vamos con lo hecho hasta ahora no llegaremos. Si mejoramos tendremos posibilidad de salir adelante». No se fía en absoluto del rival el técnico, ya que la Balompédica Linense, que si bien es cierto visita Yecla sin muchos de sus efectivos y tras jugar ayer en Nueva Condomina en la Copa Federación. «Estoy oyendo lo de las bajas pero la realidad es que las lleva bastante tiempo, de larga duración y lleva cinco partidos sin perder. Es una plantilla hecha para estar arriba, que ha jugado play off, de 18-20 jugadores con peso en la categoría», comentó.

El argentino explicó que se trata de un «muy buen rival, que lleva un buen inicio, que ha mejorado en todo un poco con respecto al pasado año. Además mantiene entrenador, que es difícil en equipos de arriba. Un rival muy complicado», explicó el técnico azulgrana y añadió que «que si ves sus números, no ha recibido más de un gol. Que te lleva a un partido sin ritmo, que pasen pocas cosas. Saben moverse bien en ese ambiente, tienen arreones, chispazos y si se adelantan tendremos un partido muy complicado».