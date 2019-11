Miguel Rivera: "Sé cómo hay que salir de abajo"

El UCAM Murcia, después de once jornadas ligueras, no es capaz de dejar atrás la palabra crisis. Ni el cambio de entrenador ha mejorado los resultados del conjunto universitario, que está en la zona baja de la clasificación. El domingo toca viajar al campo del Algeciras, donde intentarán lograr la primera victoria de la temporada a domicilio.



Miguel Rivera sabe perfectamente el momento al que se enfrenta el UCAM, un equipo proyectado para luchar por el play off y que en lo que va de liga no ha sido capaz de abandonar la zona peligrosa de la clasificación. "He vivido situaciones parecidas en otros equipos en las últimas temporadas", decía ayer el malagueño, que dejaba claro que "sé cómo hay que salir de esto".



Lo más importante para el preparador es aceptar la realidad y dejar de pensar en metas mayores. "No es cuestión de ascenso. Tú puedes decir que este es tu objetivo, pero luego llega la competición y hay que ser realista porque la realidad te la da la clasificación. Cuando comprendes en qué momento estás es cuando estás preparado para superarlo", decía en rueda de prensa, insistiendo en que ahora mismo solo hay que "pensar en cómo salir". "Se nos ha complicado el camino y tenemos que estar preparados para salir". "Nuestra gran verdad es hablar entre todos y ver cómo salimos de esta".



"Este equipo está diseñado para una idea muy diferente a la que ahora tenemos que manejar", indicaba Rivera al ser cuestionado por los objetivos de play off, "pero tenemos que aceptar la realidad", repetía. "Hay que pelear muchísimo porque todos sabemos que hay momentos en las temporadas en las que no ocurre lo que quieres. "Tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos y hacer cosas muy importantes".



El técnico del UCAM también indicaba que "no nos queda más remedio que tanto el cuerpo técnico como los jugadores nos animemos". "Hay muchas cosas positivas que tenemos que quedarnos para reforzarnos". "Esta situación es muy compleja. Necesitamos que todos volvamos a encontrar nuestra mejor versión", continuaba el preparador andaluz. "La clasificación nos aprieta muchísimo, pero la respuesta que tiene el equipo es cada vez mejor, y eso nos tranquiliza", añadía. "Cuando terminó el partido ante el Cádiz B, los jugadores quedaron tirados en el suelo del cansancio. Se habían vaciado, y cuando eso pasa, al entrenador solo le queda dar las gracias por ese esfuerzo".



"Necesitamos resultados", indicaba Rivera, insistiendo además en que nos falta "una gotita de fortuna". "La semana pasada vivimos una situación complicada, con un penalti que hizo que el marcador se nos pusiera en contra cuando el Cádiz B ni se había acercado a puerta. Hay que quedarse con el lado positivo. El equipo supo reaccionar y se rebeló, consiguiendo el gol que nos dio esperanza". "Tengo ganas de que el equipo muestre capacidades fuera de casa".



Para este partido Rivera recupera a Chavero, que se ha perdido varios encuentros por un problema familiar. Solo tendrá la baja de Gianni.



Ante el Córdoba, domingo 17 a las cinco de la tarde

Después de jugar a domicilio ante el Algeciras,. Ese encuentro se disputará el domingo 17 de noviembre a partir de las cinco de la tarde, según ha anunciado el club universitario.