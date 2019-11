Las lesiones tampoco paran al Cartagena

El mediocentro Verza ya está listo para regresar.

Los obstáculos que los equipos deben superar durante 38 jornadas para intentar conseguir sus objetivos son casi innumerables. Algunos se pueden controlar, sin embargo, otros aparecen en los momentos más inoportunos. En ese saco se podrían meter los problemas físicos, ya que las lesiones nunca son bienvenidas. O si no que le pregunten a un FC Cartagena que desde que arrancó la temporada este verano está con uno ojo puesto en la enfermería. No obstante, eso no está siendo un incoveniente para que la plantilla que dirige Gustavo Munúa, entrenador albinegro, esté cumpliendo hasta ahora las expectativas generadas. Y es que los del Cartagonova, marchan líderes del grupo IV de Segunda División B, encadenan ocho jornadas consecutivas sin encajar un gol y se están mostrando como un bloque sólido.

Todo eso, pese a que durante en estos primeros meses muchos de los integrantes de su plantilla han tenido que superar diversas molestias. Santi Jara, Manu Viana, Markel Etxeberría o Verza han sido algunos de los jugadores que han tenido que ver frenada su progresión. En el caso del extremo manchego, uno de las piezas angulares del pasado curso y sobre la confeccionó la plantilla, ha tenido que superar un calvario del que ya está viendo la luz al final del túnel al sumar treinta minutos en el empate frente al San Fernando de la pasada jornada (0-0) tras diez jornadas sin participar. «Ha sido un proceso bastante complicado y jodido. No podía esprintar, no podía hacer ejercicios con cambios de dirección. Cada vez que hacía algo me daban pinchazos secos en la zona. Especialmente un jugador de mis características sufre mucho en ese tipo de movimientos, y yo no podía hacerlos. No te queda otra que trabajar todos los días mientras ves cómo tus compañeros están centrados en el inicio de temporada. Pero siempre tienes la mente puesta en ese objetivo y pude llegar con ellos», decía Santi Jara en una entrevista a LA OPINIÓN tras iniciar la pretemporada con molestias y sufrir el 28 de agosto una lesión en el músculo pectíneo izquierdo.

El caso más grave es el del defensa Markel Etxeberría que, durante un entrenamiento, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla y estará de baja de 7 a 8 meses. Lo que hará que el FC Cartagena estudie fichar en el mercado invernal. El último en ocupar la enfermería es Manu Viana, quien ante el San Fernando sufrió una recaída de sus problemas musculares al sufrir una microrrotura en el cuádriceps izquierdo que le mantendrá de baja de dos a tres semanas, según el parte del pasado martes. En cambio, el centrocampista Verza, quien sufrió el pasado 22 de octubre una microrrotura en el aductor mayor derecho, ya está en plenas condiciones para reaparecer el domingo frente al Recreativo Granada (12.00 horas) y será una buena noticia para Munúa, ya que podrá suplir al panameño Carrasquilla al tener que viajar de nuevo con su selección en los próximos días en una nueva fecha FIFA.